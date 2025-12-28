雙城論壇開幕 蔣萬安：只要有心願意交流「兩岸的距離一定不遠」

雙城論壇前，蔣萬安上午先與上海市長龔正見面，蔣萬安當面向龔正表示，他很有感觸，其實只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不遠。

蔣萬安說，再次見到大家，真的覺得很親切。 剛才在飛機上還在跟同仁聊，這次來上海的感覺就是「快」。從台北起飛到降落，航程時間跟我搭高鐵去高雄看朋友差不多。

蔣萬安指出，這讓他很有感觸：其實只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不遠。

蔣萬安說，大家常說「念念不忘，必有迴響」。今年的雙城論壇雖然稍微晚了一點，但就像老朋友見面，只要心意在，晚一點也是「水到渠成」。

他說，這段時間，雙方的團隊都辛苦了，謝謝大家透過密切的溝通、排除各種困難，讓今天能坐在這裡。

蔣萬安表示，過去3年，從他2023年第一次來上海，到去年華副市長去台北，簽下的每一份合作備忘錄，都不是躺在文件夾裡的紙張，而是變成了一幕幕市民生活中的風景。

他說，像是在台北燈節、上海旅遊節互相參與；台北市立大學與上海體育大學兩校的年輕人在羽球場上切磋流汗；去年歡迎上海市府的朋友來參訪我們的山水綠園區，今年，更要就「水治理」跟「職業培訓」交換經驗並簽訂新的合作備忘錄。這對我來說，就是「市政」最美的地方，讓兩座城市的市民，都能因為對方的經驗而生活得更好。

蔣萬安說，還有一件事，台北的小朋友都在問「小貓熊什麼時候可以來？ 」真的很感謝上海團隊的幫忙，讓小貓熊的血緣更新有了具體進展。這不只是動物園的事，這是兩座城市之間那份「可愛且溫暖」的牽掛。

蔣萬安指出，今天的見面，意義真的比個人大得多。 在現在非常緊繃的兩岸氛圍下，雙城還能持續舉辦、還能坐下來面對面說話，這本身就是一種「力量」。它像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾，也告訴海內外的朋友，只要願意溝通，和平穩定就有可能。