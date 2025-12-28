神舟21號「太空小鼠」生子 陸社科院：太空經歷讓保護慾更強

此前隨神舟21號載人飛船發射升空的四隻實驗小鼠有新發現，其中1隻雌鼠和1隻雄鼠在返回地面後交配，懷孕雌鼠於12月10日6時許成功分娩，順利產下9隻幼鼠，目前有6隻幼鼠存活，存活率正常。且研究發現太空鼠對幼鼠有更強保護慾。

新京報報導，中國科學院動物研究所研究員王紅梅表示，此次任務證明短期空間飛行未對小鼠的生育能力產生明顯影響。小鼠返回地面後完成交配、懷孕並生出後代，為未來進一步研究空間環境對哺乳動物生命孕育的影響提供了極其珍貴的樣本。

4隻實驗小鼠於10月31日隨神舟21號載人飛船發射升空，入駐中國空間站空間小型哺乳動物飼養裝置，開展空間環境下的生存與適應實驗。

在「太空宿舍」中，4隻小鼠分為兩組，一雄一雌住進一間房。小鼠房間中還設有定向風場，能將小鼠的在軌排泄物、掉落毛髮等代謝物吹至裝置底部回收，保證內部空間的清潔度，但中途因返回計劃調整，小鼠出差時間從5-7天延長至14天，在任務後期遭遇了「斷糧」考驗。

11月14日，4隻小鼠隨返回艙安全著陸，科研人員第一時間趕赴現場完成回收。小鼠們的體重普遍降了20%-30%，回來時有點灰頭土臉，也不太運動。回來後的小鼠在地面交配受孕，10日，一隻小鼠順利產下9隻幼鼠。

科研人員觀察到一個非常有趣的差別，從太空回來的小鼠對後代的保護慾望更加強烈。它們把幼鼠生到了紅房子裡面，還把棉花撐開，把紅房子的門堵好，警覺的狀態持續到現在。王紅梅推測，這可能和小鼠們的「太空經歷」有關，這段失重的太空之旅跟它們以前的日常生活完全不一樣，這種改變可能帶來行為學上的反應，這是非常值得研究的科學問題。

王紅梅進一步稱，人類也是哺乳動物，把小鼠送上太空，它在太空環境里經歷的生長髮育、繁殖等方方面面的改變，可以為人類的健康提供一些參考。