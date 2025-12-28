新的一年即將到來陸多地不辦跨年活動 武漢隆重慶祝

2026年即將到來，中國大陸包括廣東廣州、陝西西安等地近日已先後發通知，不會在熱門商圈舉辦跨年倒數等慶祝活動。不過湖北武漢官方則將隆重舉辦跨年慶祝活動，計劃在江漢關大樓、長江兩岸、黃鶴樓等地標舉辦跨年光影秀和音樂會，吸引民眾一齊倒數。顯示大陸各地對於跨年倒數活動態度不一。

廣東廣州公安26日發文稱，北京路、東山口、廣州塔、永慶坊、花城廣場、珠江兩岸等市內熱門商圈或地標均沒有組織迎新年倒數等任何形式的大型群體活動，並將視情況採取治安管控措施及臨時交通管控措施。

陝西西安鐘鼓樓一帶也不舉辦跨年倒數、燈光秀等活動，周邊主要商場、店舖按日常營業時間正常閉店；西安公安發文稱，西安地鐵多個車站在除夕夜關閉，列車不停站通過。河南鄭州、安徽合肥、江蘇蘇州等地官方也宣布，將不在市中心組織新年倒計時、跨年夜等大型活動。

不過，武漢官方則表示要舉辦跨年活動，全市景觀照明也配合亮燈至元旦凌晨，營造「滿城燈火共迎新年」的氛圍。武漢公安當晚將江漢關大樓、光谷廣場周邊設為無人機臨時禁飛區。

此外，江蘇省無錫將聯動三陽百盛、蘇寧廣場、清名橋歷史文化街區、惠山映月里、萬象匯、運河匯、宜興萬達廣場、宜興八佰伴，帶來2026跨年夜城市地標光影秀；四川省成都在麓鎮山頂也有跨年夜活動，內容包括光影秀、音樂現場、跨年市集、火裙舞表演、Mapping倒計時燈光秀、零點鐘聲儀式等。

大陸主要熱門城市，如北京、上海、深圳、重慶、杭州等地官方目前暫未明令禁止在公共場所舉辦跨年倒數，不過主要城市將跨年鎖定在促消費，比如上海商家透過主題裝飾、舉辦活動、延長營業時間等措施吸引客流，上海南京路步行街將發放總值超過人民幣1,000萬元消費券。杭州上城區政府則禁止除夕夜在湖濱商圈燃放煙花爆竹、放飛氣球等行為。