快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

新的一年即將到來陸多地不辦跨年活動 武漢隆重慶祝

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
基於安全考量，大陸許多地方均不舉辦跨年活動。圖為2025年1月1日零時，河北石家莊正定古城舉行的跨年迎新活動。（新華社）
基於安全考量，大陸許多地方均不舉辦跨年活動。圖為2025年1月1日零時，河北石家莊正定古城舉行的跨年迎新活動。（新華社）

2026年即將到來，中國大陸包括廣東廣州、陝西西安等地近日已先後發通知，不會在熱門商圈舉辦跨年倒數等慶祝活動。不過湖北武漢官方則將隆重舉辦跨年慶祝活動，計劃在江漢關大樓、長江兩岸、黃鶴樓等地標舉辦跨年光影秀和音樂會，吸引民眾一齊倒數。顯示大陸各地對於跨年倒數活動態度不一。

廣東廣州公安26日發文稱，北京路、東山口、廣州塔、永慶坊、花城廣場、珠江兩岸等市內熱門商圈或地標均沒有組織迎新年倒數等任何形式的大型群體活動，並將視情況採取治安管控措施及臨時交通管控措施。

陝西西安鐘鼓樓一帶也不舉辦跨年倒數、燈光秀等活動，周邊主要商場、店舖按日常營業時間正常閉店；西安公安發文稱，西安地鐵多個車站在除夕夜關閉，列車不停站通過。河南鄭州、安徽合肥、江蘇蘇州等地官方也宣布，將不在市中心組織新年倒計時、跨年夜等大型活動。

不過，武漢官方則表示要舉辦跨年活動，全市景觀照明也配合亮燈至元旦凌晨，營造「滿城燈火共迎新年」的氛圍。武漢公安當晚將江漢關大樓、光谷廣場周邊設為無人機臨時禁飛區。

此外，江蘇省無錫將聯動三陽百盛、蘇寧廣場、清名橋歷史文化街區、惠山映月里、萬象匯、運河匯、宜興萬達廣場、宜興八佰伴，帶來2026跨年夜城市地標光影秀；四川省成都在麓鎮山頂也有跨年夜活動，內容包括光影秀、音樂現場、跨年市集、火裙舞表演、Mapping倒計時燈光秀、零點鐘聲儀式等。

大陸主要熱門城市，如北京、上海、深圳、重慶、杭州等地官方目前暫未明令禁止在公共場所舉辦跨年倒數，不過主要城市將跨年鎖定在促消費，比如上海商家透過主題裝飾、舉辦活動、延長營業時間等措施吸引客流，上海南京路步行街將發放總值超過人民幣1,000萬元消費券。杭州上城區政府則禁止除夕夜在湖濱商圈燃放煙花爆竹、放飛氣球等行為。

跨年 廣州 上海 武漢

延伸閱讀

跨年迎接2026！ 新北跨河焰火在漁人碼頭 31日晚間8時26分施放

台北跨年迎韓團KARA 北捷市府站2天狂播3首招牌歌

跨年超強卡司再+1！日本神級女歌手八里河畔陪粉倒數

王ADEN快看！吳宗憲唱跨年「機車衝上台」反應曝 喊：歌迷是衣食父母

相關新聞

宜蘭外海7.0強震 連福建、浙江等地都有感

宜蘭外海發生規模7地震，震央在東部外海海域，大陸福建、浙江等多地有感，特別與台灣地理位置較近的福建地區，有網友稱，是近幾...

神舟21號「太空小鼠」生子 陸社科院：太空經歷讓保護慾更強

此前隨神舟21號載人飛船發射升空的四隻實驗小鼠有新發現，其中1隻雌鼠和1隻雄鼠在返回地面後交配，懷孕雌鼠於12月10日6...

新的一年即將到來陸多地不辦跨年活動 武漢隆重慶祝

2026年即將到來，中國大陸包括廣東廣州、陝西西安等地近日已先後發通知，不會在熱門商圈舉辦跨年倒數等慶祝活動。不過湖北武...

陸企推動「意念操控」 讓癱瘓者打遊戲、刷網頁成日常

人工智慧（AI）應用的蓬勃發展，正不斷在造福人類。如今透過所謂「腦機介面（BCI）」系統，亦即植入「人腦晶片」加上AI演算，將訊息傳導至終端電子產品，已經可以讓人實現「意念操控」。而隨著「腦機介面」的突破性成果接連發表，癱瘓者就能以意念操控輪椅、刷網頁，甚至還能在遊戲中打敗正常人，曾經讓人驚嘆科幻正在走入現實。

兩岸觀策／南京博物院盜賣啟示錄：信任崩解的文化災難

大陸南京博物院發生駭人聽聞的明代仇英畫作《江南春》等文物盜賣事件，前館員實名舉報某任館長盜賣上千件古董，引起社會高度重視，雖然大陸官方已介入調查，但案情撲朔迷離。此事凸顯文物界公信力一旦受損，則難以修復。

陸公務員錄用 增網路言論審查

大陸多地錄取公務員開始增加網路行為的審查，山東省日前決定針對新錄用公務員政治素質考察，將聯合網信、公安等部門，核查重點人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。