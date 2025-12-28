宜蘭外海7.0強震 連福建、浙江等地都有感

宜蘭外海發生規模7地震，震央在東部外海海域，大陸福建、浙江等多地有感，特別與台灣地理位置較近的福建地區，有網友稱，是近幾年感覺最厲害的一次。

我中央氣象署地震資訊表示，27日23時05分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）；中國地震台網測定數據則顯示，27日23時05分在台灣宜蘭縣海域（北緯24.67度，東經122.06度）發生6.6級地震，震源深度60千公尺。

綜合央視、極目新聞、潮新聞等陸媒報導，大陸多地居民陸續通過網路回報所在地狀況，與台灣地理位置較近的福建有明顯震感：廈門居民鐘先生表示，因為距離台灣比較近，所以台灣發生地震廈門都有震感，他們已經習以為常；IP為福建的網友評論稱：「這次太嚇人了，還在害怕。」「莆田震感明顯，第一次打算跑。」「福州震感很明顯，晃了好久。」「福州頭次震感這麼明顯還將近1分鐘」「這是在福州幾年感覺最厲害的一次，風扇都快晃倒了」「福建寧德震感明顯，床搖晃的厲害，伴隨一陣怪異的風聲」。

浙江地區也有民眾反映震感：余杭的楊先生表示，業主群裡有不少人都感覺到了樓晃。隨後其小區物業工作人員還發布提醒信息說，「余杭區的震感應源於此次台灣地區地震，高層住戶更易察覺，屬於遠震長周期波引發的共振效應」;「溫州很明顯，坐沙發搖暈了」、「在杭州11樓，搖晃感很明顯」。

大陸網友的討論串除了回報當地狀況外，也有網友關心台灣同胞平安，與此同時也在議論為何震感明顯。有報導分析，地震時產生的地震波經過幾百公里的傳播，高頻率的地震波已經幾乎衰減掉了，主要以低頻的長周期地震波為主。低頻的長周期地震波與城市中高樓本身自震周期頻率相似，二者形成共振，在高樓中的人們便有所感覺，感覺到輕微的震動，樓層越高，共振效應越明顯，自然就越容易感覺出震感。