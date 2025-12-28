快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

宜蘭外海7.0強震 連福建、浙江等地都有感

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
宜蘭外海發生規模7.0地震，全台有感，大陸福建、浙江地區多地也傳出震感明顯。圖／中央氣象署提供
宜蘭外海發生規模7.0地震，全台有感，大陸福建、浙江地區多地也傳出震感明顯。圖／中央氣象署提供

宜蘭外海發生規模7地震，震央在東部外海海域，大陸福建、浙江等多地有感，特別與台灣地理位置較近的福建地區，有網友稱，是近幾年感覺最厲害的一次。

我中央氣象署地震資訊表示，27日23時05分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）；中國地震台網測定數據則顯示，27日23時05分在台灣宜蘭縣海域（北緯24.67度，東經122.06度）發生6.6級地震，震源深度60千公尺。

綜合央視、極目新聞、潮新聞等陸媒報導，大陸多地居民陸續通過網路回報所在地狀況，與台灣地理位置較近的福建有明顯震感：廈門居民鐘先生表示，因為距離台灣比較近，所以台灣發生地震廈門都有震感，他們已經習以為常；IP為福建的網友評論稱：「這次太嚇人了，還在害怕。」「莆田震感明顯，第一次打算跑。」「福州震感很明顯，晃了好久。」「福州頭次震感這麼明顯還將近1分鐘」「這是在福州幾年感覺最厲害的一次，風扇都快晃倒了」「福建寧德震感明顯，床搖晃的厲害，伴隨一陣怪異的風聲」。

浙江地區也有民眾反映震感：余杭的楊先生表示，業主群裡有不少人都感覺到了樓晃。隨後其小區物業工作人員還發布提醒信息說，「余杭區的震感應源於此次台灣地區地震，高層住戶更易察覺，屬於遠震長周期波引發的共振效應」;「溫州很明顯，坐沙發搖暈了」、「在杭州11樓，搖晃感很明顯」。

大陸網友的討論串除了回報當地狀況外，也有網友關心台灣同胞平安，與此同時也在議論為何震感明顯。有報導分析，地震時產生的地震波經過幾百公里的傳播，高頻率的地震波已經幾乎衰減掉了，主要以低頻的長周期地震波為主。低頻的長周期地震波與城市中高樓本身自震周期頻率相似，二者形成共振，在高樓中的人們便有所感覺，感覺到輕微的震動，樓層越高，共振效應越明顯，自然就越容易感覺出震感。

地震 福建 宜蘭 規模 廈門 氣象署

延伸閱讀

出現地震雨 鄭明典揭原因

宜蘭七級強震中橫便道落石 清除後已恢復通行

宜蘭外海規模7地震北市接獲39件災情 多數已處理

宜蘭外海規模7強震 科學園區營運正常、電廠未受影響

相關新聞

宜蘭外海7.0強震 連福建、浙江等地都有感

宜蘭外海發生規模7地震，震央在東部外海海域，大陸福建、浙江等多地有感，特別與台灣地理位置較近的福建地區，有網友稱，是近幾...

神舟21號「太空小鼠」生子 陸社科院：太空經歷讓保護慾更強

此前隨神舟21號載人飛船發射升空的四隻實驗小鼠有新發現，其中1隻雌鼠和1隻雄鼠在返回地面後交配，懷孕雌鼠於12月10日6...

新的一年即將到來陸多地不辦跨年活動 武漢隆重慶祝

2026年即將到來，中國大陸包括廣東廣州、陝西西安等地近日已先後發通知，不會在熱門商圈舉辦跨年倒數等慶祝活動。不過湖北武...

陸企推動「意念操控」 讓癱瘓者打遊戲、刷網頁成日常

人工智慧（AI）應用的蓬勃發展，正不斷在造福人類。如今透過所謂「腦機介面（BCI）」系統，亦即植入「人腦晶片」加上AI演算，將訊息傳導至終端電子產品，已經可以讓人實現「意念操控」。而隨著「腦機介面」的突破性成果接連發表，癱瘓者就能以意念操控輪椅、刷網頁，甚至還能在遊戲中打敗正常人，曾經讓人驚嘆科幻正在走入現實。

兩岸觀策／南京博物院盜賣啟示錄：信任崩解的文化災難

大陸南京博物院發生駭人聽聞的明代仇英畫作《江南春》等文物盜賣事件，前館員實名舉報某任館長盜賣上千件古董，引起社會高度重視，雖然大陸官方已介入調查，但案情撲朔迷離。此事凸顯文物界公信力一旦受損，則難以修復。

陸公務員錄用 增網路言論審查

大陸多地錄取公務員開始增加網路行為的審查，山東省日前決定針對新錄用公務員政治素質考察，將聯合網信、公安等部門，核查重點人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。