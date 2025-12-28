香港中大新亞書院學生會 宣布停運

香港中文大學新亞書院學生會，二十七日晚發表「停運告別信」，指學生會評議會今日的會議通過法案，宣布學生會二十八日起無限期停運。

新亞書院現為香港中文大學成員書院，是三間始創書院之一。這間書院一九四九年由一批南渡學人創立，最早創辦的是張其昀，其後錢穆、唐君毅等學者辦理，其初始教育宗旨是「上溯宋明書院講學精神，旁採西歐大學導師制度，以人文主義之教育宗旨，溝通世界中西文化，為人類和平社會幸福謀前途。」

新亞書院學生會的信中說，環境越發使人窒息，學生會不得不向壓倒性的權力妥協，收起控訴並開展社團註冊程序，盼能以另一種姿態取得與學校的互信，但指縱使已用盡人手推動註冊，仍獲告知校方勒令學生會停運。

新亞書院學生會議會則稱，書院於星期二轉達校方指示，要求學生會即時停運，但學生會至今未獲得與校方管理層直接對話的機會，校方亦一直未有明確訂立獨立註冊的最後期限，形容今次停運決定來得突然，相關學生事務，如屬會和學生會資金去向未有安排。

本月廿一日，中文大學逸夫書院學生會宣布，因校方不再承認學生會地位而停運。另有伍宜孫書院早前亦指，該院學生會「正暫停運作，直至法律註冊程序完成」，期間書院將接管所有學生團體。連同去年一月停運的敬文書院學生會，中文大學九間書院中，已有四間的學生會宣布停運。

二○一九年反送中運動失敗後，香港各大學的學生生會陸續接到校方要求，需根據「社團條例」註冊為獨立社團，自行負責法律責任。其後香港各大學陸續有學生會宣佈停止運作。在餘存不多的學生會中，十二月四日，浸會大學發信通知浸大學生會臨時行政委員會，即時暫停其運作，直至另行通知。