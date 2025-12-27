不可抗力因素？大陸多地取消2026跨年活動 大批網友嘆失望

快訊

中央社／ 台北27日電
大陸多地陸續宣布取消跨年活動，香港也因宏福苑大火，取消維多利亞港跨年煙火活動。情境示意圖／AI生成

2026跨年將至，中國多數民眾將迎來一個黯淡的跨年夜，因為多地宣布臨時取消跨年夜活動，還管制熱點區域呼籲不聚集。香港也因為發生宏福苑大火，取消維多利亞港跨年煙火活動。

綜合陸媒報導，江蘇省的蘇州中心商場20日宣布，31日當晚正常營業至10時，跨年倒數計時活動取消，商場外圍公共區域不舉辦相關跨年活動。

在此之前，安徽省宿州市宣布，受到「不可抗力」影響，原定31日舉辦的「2026宿州跨年音樂狂歡夜」活動將取消。

位於山東省青州市的泰華城昨天宣布，近日收到相關部門下達的工作要求，為「切實保障顧客朋友12月31日跨年夜的安全與秩序，避免大規模聚集可能帶來的風險」，今年將不再舉辦室外跨年倒數計時活動。

原定於山東省濟南市唐冶中央公園的「星空音樂嘉年華」跨年夜活動，主辦單位也稱，因為「不可抗力」因素無法如期舉辦。

在天津市官方禁止全城放煙火下，今年泰達航母主題公園等地的跨年煙火秀喊停。

與此同時，多個城市發布提醒，今年沒有組織任何形式的跨年夜活動，呼籲市民勿聚集。

廣東省廣州市公安局昨天提醒，31日當晚，廣州北京路、東山口、廣州塔、永慶坊、花城廣場及珠江兩岸周邊區域等公共場所，均沒有組織迎新年倒數等任何形式的大型群眾活動。呼籲市民勿攜帶無人機、氣球、天燈等易燃易爆物品進入上述區域。

河南省鄭州市鄭東新區25日也發布提醒，千璽廣場、金融島、智慧島區域以及周邊商圈，今年不組織任何形式的官方新年倒數計時、跨年夜演藝等大型群眾活動；節日期間，公安、交管等部門將視情況對部分路段實施人流疏導或臨時交通管制措施。

安徽省合肥市今年也臨時取消淮河路步行街、駱崗公園跨年夜活動，去年跨年這些熱門地點曾湧入數十萬人。

上海市自從外灘2014年跨年夜發生踩踏事件，造成36人死亡、49人受傷後，官方此後停止舉辦跨年活動，每逢跨年夜就部署大量警力管制交通與行人。今年外灘跨年夜依然沒有燈光秀和倒數計時活動，官方發布嚴格的人車管制措施。

香港大埔宏福苑社區11月26日發生香港數十年來最致命火災，迄今奪走161條人命。港府本月17日宣布，取消今年在維多利亞港舉行的跨年倒數煙火活動，改為在中環舉行跨年倒數活動。

針對多地不讓舉辦或取消跨年活動，在社群媒體微博相關討論區，許多網友表示失望，提問還有什麼地方可以跨年；有網紅質疑，官方「一邊要促消費，一邊又不讓搞活動，那還怎麼提振消費？」

