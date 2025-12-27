快訊

北市副市長林奕華率百人主團登陸 上海市台辦主任金梅熱情接機

聯合報／ 記者楊正海／上海即時報導
雙城論壇登場，副市長林奕華率主團抵達， 上海市由市台辦主任金梅接機。圖／北市府提供
雙城論壇登場，副市長林奕華率主團抵達， 上海市由市台辦主任金梅接機。圖／北市府提供

雙城論壇明天登場，北市副市長林奕華今天中午率北市府主團抵達上海市，由上海市台辦主任金梅、副主任李驍東、副秘書長朱民等人接機。

去年在台北舉辦的雙城論壇，金梅等人遭陸委會封殺，今年輪到上海舉辦，金梅仍熱情歡迎林奕華等市府團隊。

台北團與議員第一個參訪行程就是體驗軌道交通，下機後搭乘上海機捷「市域機場聯絡線」抵達市區，隨後參訪梅賽德斯奔馳文化中心。

梅奔中心是上海演唱會指標地點，原為2010年上海世界博覽會文化中心，2010後成永久展館之一，由梅賽德斯奔馳冠名至2025年，成上海的重要文化娛樂展演地標。

梅奔中心觀眾席外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納1萬8000 人，有82個VIP包廂、貴賓室。觀眾席大於台北小巨蛋，比台北大巨蛋小。

林奕華指出，梅奔中心的座位數大概是1萬8000人，小巨蛋是1萬2000人，台北還有現在的大巨蛋，其實都帶動我們整個台北市的演唱會經濟。

林奕華說，來這個地方，一方面來看營運，一方面來看怎麼樣把演唱會經濟跟市政的部分夠來做結合，包括觀光、餐飲、住宿，今天來交流，也看場館怎麼樣來營運，達到一個最大的效應。

另外，林奕華說，對於疏散也很重，今天關心的議題非常的多元，其中一個當然也包括怎麼樣進出場，怎麼樣做緊急疏散。

議長戴錫欽表示，馬上跨年就要到了，台北市政府周遭，不管是大巨蛋也好，還有市政府的跨年倒數101大樓的煙火等等，人流絕對比這多很多。各個不同場館有各個不同場館的疏散方式，大家互相學習借鑑，可以把彼此好的優點學習，做經驗來跟上海方來做分享。

梅奔中心是上海演唱會指標，外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納1萬8000人，有82個VIP包廂、貴賓室。記者楊正海／攝影
梅奔中心是上海演唱會指標，外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納1萬8000人，有82個VIP包廂、貴賓室。記者楊正海／攝影
雙城論壇登場，副市長林奕華率主團抵達， 上海市由市台辦主任金梅接機。圖／北市府提供
雙城論壇登場，副市長林奕華率主團抵達， 上海市由市台辦主任金梅接機。圖／北市府提供
梅奔中心是上海演唱會指標，外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納1萬8000人，有82個VIP包廂、貴賓室。記者楊正海／攝影
梅奔中心是上海演唱會指標，外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納1萬8000人，有82個VIP包廂、貴賓室。記者楊正海／攝影

