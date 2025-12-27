全球最大！大陸首個百萬千瓦級海上光電項目全容量併網

快訊

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸首個百萬千瓦級海上光伏（光電）項目，山東東營墾利100萬千瓦海上光伏項目全容量併網發電。這是目前全球最大的開放式海上光伏項目。（圖／取自央視新聞客戶端）
大陸首個百萬千瓦級海上光伏（光電）項目，山東東營墾利100萬千瓦海上光伏項目全容量併網發電。這是目前全球最大的開放式海上光伏項目。（圖／取自央視新聞客戶端）

大陸央視26日報導，從國家能源集團獲悉，中國大陸首個百萬千瓦級海上光伏（光電）項目—山東東營墾利100萬千瓦海上光伏項目全容量併網發電，報導指，這是目前全球最大的開放式海上光電項目。

報導提到，在山東東營墾利區100萬千瓦海上光伏項目現場，每個海上光電平台長60公尺、寬35公尺，相當於5個標準籃球場的大小，像這樣巨大的光伏平台，現場有2,934塊，相當於1,713個標準足球場大小。

報導稱，國華投資山東墾利的100萬千瓦海上光伏項目，是大陸最大開放海域海上光伏項目，用海面積約1,223公頃，首次應用66千伏海纜+陸纜大容量、長距離輸電線路，傳輸容量更大、成本更低，為海上光電產業規模化發展起到引領示範作用。

大陸國家能源集團「國華投資山東墾利項目」副經理張波表示，該項目採用大型海上鋼桁架平台式固定樁基施工技術，以「四樁基礎+光伏平台」最佳化結構，平台傾角為精準調校的15度，能抵抗11級強風和冬季冰情，還能節省項目用鋼逾10%，為同類項目開發建設提供經驗借鑑。

該項目「全容量」建成投產後，預計年發電量可達17.8億千瓦時，可滿足墾利區全社會60%的用電需求，支撐地方能源供應、推動綠色低碳轉型；去年11月14日的「大眾新聞」稱，17.8億千瓦時大約能滿足267萬普通中國城鎮居民1年用電量，節約標準煤50.38萬噸，減少二氧化碳排放134.47萬噸。

能源 用電 碳排放

相關新聞

6名大學生參觀內蒙礦廠失足「全數溺斃」 調查建議追責42人

大陸內蒙古一處礦場7月23日發生6名大學生在參觀礦廠時，不慎墜入槽內深達十幾公尺、全數身亡的驚悚意外。內蒙古自治區應急管...

20分鐘穿越天山！全球最長高速隧道通車 貫連南北新疆公路

全長22.13公里、世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」及所在的新疆烏魯木齊至尉犁高速公路（簡稱「烏尉高速」），26日全...

員工因工作內容被AI取代遭解雇…北京出現仲裁案例稱其「違法」

上班族的工作內容被AI替代了，就能因此被解雇嗎？北京市人力資源和社會保障局（人社局）發布2025年度勞動人事爭議仲裁典型...

大陸也在應對「少子女化」！湖北1縣的生育住房補助「以面積計算」

搶救生育率，湖北省十堰市竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎勵補助。有大陸網友曬出1張「竹山縣生育二孩獎勵資格憑證」，...

雙城論壇登場 上海學者：蔣萬安多重壓力下出席主論壇 各方務實看待

兩岸關係持續緊張之際，雙城論壇將登場，不過因1219事件將行程減為半天，台北市長蔣萬安僅出席28日上午的主論壇。上海資深...

