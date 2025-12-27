快訊

家寧、紅姐出現在國文考題！網友笑翻讚「貼近生活」：出題超用心

冷氣團減弱漸回暖！下周一天氣最好 跨年元旦「這裡還是有雨」

2025「日本溫泉100選」結果公開！前三名你有去過嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

20分鐘穿越天山！全球最長高速隧道通車 貫連南北新疆公路

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
全長22.13公里、世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」及其所在的新疆烏魯木齊至尉犁高速公路（烏尉高速），26日全線通車。新華社
全長22.13公里、世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」及其所在的新疆烏魯木齊至尉犁高速公路（烏尉高速），26日全線通車。新華社

全長22.13公里、世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」及所在的新疆烏魯木齊至尉犁高速公路（簡稱「烏尉高速」），26日全線通車。這條穿越天山中部、直連南北疆的高速路，將原來數小時的盤山路程縮短至約20分鐘，自此由新疆省會烏魯木齊至南疆重鎮庫爾勒的通行時間將從7小時縮至約3小時。交通便捷化將令南北疆商貿物流網絡更加緊密，有企業預計通車後公司年產值將大升50%，新疆旅遊業也迎來新機遇。

新華社報導，歷時5年多建成的烏尉高速北起烏魯木齊市，南至巴州尉犁縣，全長324.7公里，總投資人民幣467億。中國交建新疆烏尉公路包項目總經理部總經理周政介紹，築路天山，處處是極限挑戰，烏尉高速沿線地形地貌複雜至極，一段僅11公里的路就串聯14座橋樑、5條隧道，堪稱「在路上架路」。

位於線路中段的天山勝利隧道，是其中最難的工程，堪稱世界建設難題。該隧道全長22.13公里，採用分離式雙向四車道設計，設計時速100公里，施工區域平均海拔超3,000公尺，年平均氣溫約零下5.4度，冬天最低氣溫低至零下40度。除高寒缺氧外，該隧道還穿越16個地質斷裂帶，修建全程伴隨着岩爆、湧水、變形、坍塌等潛在風險。

作為串聯南北疆的大動脈，烏尉高速通車後，烏魯木齊、庫爾勒、尉犁縣等地人流物流往來時間成本將大大降低，烏魯木齊至重鎮庫爾勒的通行時間將從7小時縮短至3小時多。巴州交通運輸局副局長黃濤說：「這是一條全天候、高效率、大運力的運輸保障通道，能有效提升國家能源資源、農產品供應鏈的韌性和安全水平。」

高速通車後，南北疆商貿物流網絡也更加緊密。庫爾勒市某香梨企業負責人表示，烏尉高速開通前香梨在路上要運7小時，冬天易生凍害，如今僅3.5小時就可把香梨賣到烏魯木齊，產業迎來新發展機遇。

巴州萬錦水產有限責任公司負責人也稱，以前鮮活魚運到烏魯木齊最少要10小時，路途顛簸加上時間過長直接影響鮮魚存活率和品質，如今企業物流成本下降的同時，產品品質也獲大幅提高，「目前公司年產值大概300萬元，通車後預計能達到450萬元左右」。

新疆旅遊業也迎來新機遇。烏尉高速串連多樣地貌，遊客沿途可領略天山冰川、草原牧場、森林峽谷、戈壁濕地等風光美景，常年往返南北疆的客運司機韓軍說：「南北疆『一日遊』可能成為常態，旅客會越來越多。」

烏魯木齊 新疆

延伸閱讀

貫穿新疆天山 世界最長高速公路隧道通車

《我才不要和你做朋友呢》女兒穿越走進媽媽的青春 看見那些沒說出口的事

世界最長高速公路隧道通車 全長逾22公里、貫穿新疆天山

國1中豐交流道正式通車！銜接五楊高架分流內壢中壢車流

相關新聞

6名大學生參觀內蒙礦廠失足「全數溺斃」 調查建議追責42人

大陸內蒙古一處礦場7月23日發生6名大學生在參觀礦廠時，不慎墜入槽內深達十幾公尺、全數身亡的驚悚意外。內蒙古自治區應急管...

20分鐘穿越天山！全球最長高速隧道通車 貫連南北新疆公路

全長22.13公里、世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」及所在的新疆烏魯木齊至尉犁高速公路（簡稱「烏尉高速」），26日全...

大陸也在應對「少子女化」！湖北1縣的生育住房補助「以面積計算」

搶救生育率，湖北省十堰市竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎勵補助。有大陸網友曬出1張「竹山縣生育二孩獎勵資格憑證」，...

雙城論壇登場 上海學者：蔣萬安多重壓力下出席主論壇 各方務實看待

兩岸關係持續緊張之際，雙城論壇將登場，不過因1219事件將行程減為半天，台北市長蔣萬安僅出席28日上午的主論壇。上海資深...

捐贈博物院古畫被開價近4億拍賣？揭大陸文物處理黑幕

60多年前，著名收藏家無償捐贈給南京博物院的明代著名畫家仇英作品《江南春》，竟在今年5月現身北京某拍賣會，在海內外引發嘩然。當年簽署「贗品」、撥交文件的南京博物院前院長徐湖平，被退休職工舉報，指他多次盜竊文物從中謀利。此案也揭開1949年以來中國大陸文物處理深厚的黑幕。

陸早餐店湯鍋驚見肥大死老鼠！四肢被「熬到發白」 當局立案調查

中國大陸廣西百色有早餐店被發現湯鍋中有死老鼠，當地市場監督管理局周五（12月26日）通報稱，已依法對涉事早餐店進行立案調查，並責令其立即停業整改。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。