大陸也在應對「少子女化」！湖北1縣的生育住房補助「以面積計算」

搶救生育率，湖北省十堰市竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎勵補助。有大陸網友曬出1張「竹山縣生育二孩獎勵資格憑證」，和1張「竹山縣生育三孩獎勵資格憑證」。竹山縣衛生健康局工作人員表示，當地的確有該政策，具體是二孩獎補25平方公尺、三孩獎補50平方公尺，2項還可疊加使用，具體要求以官方文件為準。

第一財經日報報導，早在2024年，竹山縣政府官網就發布「購房補貼、生育獎補...黃金十條助力竹山城鎮化發展！」的文件，其中在鼓勵生育措施一項中提到，2021年6月1日至2026年6月1日期間生育的二孩、三孩家庭，從發文之日（2023年11月9日）起至2024年12月31日期間，在竹山縣城區指定樓盤購買新建商品住房的，生育二孩購房獎補25平方公尺，生育三孩購房獎補50平方公尺，可疊加計算。

今年3月，竹山縣政府官網又發布1則關於印發「竹山縣以縣城為重要載體就地城鎮化2025年政策措施」的通知。其中生育二孩、三孩家庭獎補措施一項指出，自2021年6月1日起至2025年12月31日，夫妻一方屬竹山戶籍且生育二孩、三孩家庭，在竹山縣城區指定樓盤購買新建商品住房的，生育二孩購房獎補25平方公尺，生育三孩購房獎補50平方公尺，可疊加計算。

已有當地多名網友在社交平台發布影片和紅本，稱享受到政策福利。其中，2024年4月，1位當地居民在社交平台曬出的「竹山縣生育三孩獎勵資格憑證」上寫有「50平方公尺」字樣，在憑證內的政策須知中提到，該政策享受物件要求夫妻一方屬於竹山戶籍，該子女戶籍登記在竹山縣。

2021年6月1日至2026年6月1日期間生育的二孩及以上的家庭，在竹山縣城、寶豐鎮指定區域樓盤購買商品住房，憑新生兒落戶竹山證明，生育二孩家庭每戶享受25平方公尺獎補，生育三孩家庭每戶享受50平方公尺獎補，可疊加計算享受最高75平方公尺獎補。

界面新聞報導，根據2024年國民經濟和社會發展統計公報，東部和南方依然是人口流入高地，但吸引力正逐漸放緩；中部出現明顯的人口收縮，尤其是出生率跌落，加劇人口負增長；西部部分省份人口有所增長，但整體難以扭轉格局；而東北三省的人口流失依然持續，出生人口增長乏力。

此外，從更長的周期觀察，大陸生育率下滑帶來的負增長趨勢依然持續，高出生率地區多集中在西部人口基數小的省份；傳統人口大省如山東、河南、廣東，出生率仍在整體下降。