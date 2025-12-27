快訊

影／澤倫斯基赴美會川普前夕！基輔遭俄軍大舉空襲 發布全國空襲警報

米倉涼子認了「住處遭搜查」！沉寂多月首發聲

ETF套餐自由選 金價追高或避險 怎麼配最有利

大陸也在應對「少子女化」！湖北1縣的生育住房補助「以面積計算」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
搶救生育率，湖北省十堰市竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎勵補助。有大陸網友曬出「竹山縣生育二孩獎勵資格憑證」、「竹山縣生育三孩獎勵資格憑證」。（第一財經日報）
搶救生育率，湖北省十堰市竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎勵補助。有大陸網友曬出「竹山縣生育二孩獎勵資格憑證」、「竹山縣生育三孩獎勵資格憑證」。（第一財經日報）

搶救生育率，湖北省十堰市竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎勵補助。有大陸網友曬出1張「竹山縣生育二孩獎勵資格憑證」，和1張「竹山縣生育三孩獎勵資格憑證」。竹山縣衛生健康局工作人員表示，當地的確有該政策，具體是二孩獎補25平方公尺、三孩獎補50平方公尺，2項還可疊加使用，具體要求以官方文件為準。

第一財經日報報導，早在2024年，竹山縣政府官網就發布「購房補貼、生育獎補...黃金十條助力竹山城鎮化發展！」的文件，其中在鼓勵生育措施一項中提到，2021年6月1日至2026年6月1日期間生育的二孩、三孩家庭，從發文之日（2023年11月9日）起至2024年12月31日期間，在竹山縣城區指定樓盤購買新建商品住房的，生育二孩購房獎補25平方公尺，生育三孩購房獎補50平方公尺，可疊加計算。

今年3月，竹山縣政府官網又發布1則關於印發「竹山縣以縣城為重要載體就地城鎮化2025年政策措施」的通知。其中生育二孩、三孩家庭獎補措施一項指出，自2021年6月1日起至2025年12月31日，夫妻一方屬竹山戶籍且生育二孩、三孩家庭，在竹山縣城區指定樓盤購買新建商品住房的，生育二孩購房獎補25平方公尺，生育三孩購房獎補50平方公尺，可疊加計算。

已有當地多名網友在社交平台發布影片和紅本，稱享受到政策福利。其中，2024年4月，1位當地居民在社交平台曬出的「竹山縣生育三孩獎勵資格憑證」上寫有「50平方公尺」字樣，在憑證內的政策須知中提到，該政策享受物件要求夫妻一方屬於竹山戶籍，該子女戶籍登記在竹山縣。

2021年6月1日至2026年6月1日期間生育的二孩及以上的家庭，在竹山縣城、寶豐鎮指定區域樓盤購買商品住房，憑新生兒落戶竹山證明，生育二孩家庭每戶享受25平方公尺獎補，生育三孩家庭每戶享受50平方公尺獎補，可疊加計算享受最高75平方公尺獎補。

界面新聞報導，根據2024年國民經濟和社會發展統計公報，東部和南方依然是人口流入高地，但吸引力正逐漸放緩；中部出現明顯的人口收縮，尤其是出生率跌落，加劇人口負增長；西部部分省份人口有所增長，但整體難以扭轉格局；而東北三省的人口流失依然持續，出生人口增長乏力。

此外，從更長的周期觀察，大陸生育率下滑帶來的負增長趨勢依然持續，高出生率地區多集中在西部人口基數小的省份；傳統人口大省如山東、河南、廣東，出生率仍在整體下降。

生育率 疊加 戶籍

延伸閱讀

救生育率 幫開戶畫錯重點

敘利亞清真寺驚傳爆炸…聚禮主麻日人潮多 現場至少5死21傷

總預算尚未審議 國保生育給付加生育補助15億卡關

大陸「一胎化」推手彭珮雲逝世！官媒讚賞她 網民卻轟：那些孩子快40歲了

相關新聞

大陸也在應對「少子女化」！湖北1縣的生育住房補助「以面積計算」

搶救生育率，湖北省十堰市竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎勵補助。有大陸網友曬出1張「竹山縣生育二孩獎勵資格憑證」，...

雙城論壇登場 上海學者：蔣萬安多重壓力下出席主論壇 各方務實看待

兩岸關係持續緊張之際，雙城論壇將登場，不過因1219事件將行程減為半天，台北市長蔣萬安僅出席28日上午的主論壇。上海資深...

捐贈博物院古畫被開價近4億拍賣？揭大陸文物處理黑幕

60多年前，著名收藏家無償捐贈給南京博物院的明代著名畫家仇英作品《江南春》，竟在今年5月現身北京某拍賣會，在海內外引發嘩然。當年簽署「贗品」、撥交文件的南京博物院前院長徐湖平，被退休職工舉報，指他多次盜竊文物從中謀利。此案也揭開1949年以來中國大陸文物處理深厚的黑幕。

陸早餐店湯鍋驚見肥大死老鼠！四肢被「熬到發白」 當局立案調查

中國大陸廣西百色有早餐店被發現湯鍋中有死老鼠，當地市場監督管理局周五（12月26日）通報稱，已依法對涉事早餐店進行立案調查，並責令其立即停業整改。

貫穿新疆天山 世界最長高速公路隧道通車

歲末年終，大陸一口氣完工多項重大交通建設，包括中共革命老區陝西延安等三條高鐵開通，讓全大陸高鐵運營里程突破五萬公里大關，...

大陸磁浮團隊創紀錄 超導電動磁懸浮2秒加速至700公里「刷新全球最快」

中國國防科技大學磁浮團隊在開展磁懸浮實驗中，成功在2秒內，將噸級重的試驗車加速至700公里/小時，這一測試速度打破了同類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。