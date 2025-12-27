快訊

雙城論壇登場 上海學者：蔣萬安多重壓力下出席主論壇 各方務實看待

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海資深涉台學者包承柯指，雙城論壇已持續舉辦15年，其已是制度化、機制化、固定的城市交流，在兩岸對立氛圍下更顯難能可貴。圖為上海知名地標東方明珠塔。記者謝守真／攝影
兩岸關係持續緊張之際，雙城論壇將登場，不過因1219事件將行程減為半天，台北市長蔣萬安僅出席28日上午的主論壇。上海資深涉台學者包承柯表示，論壇已持續舉辦15年，已是制度化、機制化、固定的城市交流，在兩岸對立氛圍下更顯難能可貴，不僅有助城市治理經驗交流，也能在一定程度上兩岸緊張情勢有正面效果。

包承柯向本報記者指出，雙城論壇歷經多任台北市長，從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，始終得以延續，關鍵在於其並非一次性活動，而是具備固定性、制度化、機制化運作機制的城市交流平台。他認為，上海與台北在城市發展上面臨相似課題，包括高齡化、城市快速發展及高科技應用等，透過市政治理經驗分享，有助雙方相互借鏡，提升城市管理能力。

包承柯也坦言，當前兩岸關係處於高度對立狀態，兩岸在政治層面的互動受限，特別是台灣民進黨當局的阻撓，這些肯定會為兩岸城市交流設定多種障礙、會有許多麻煩，但基於兩市都非常想推動雙邊的交流都盡力排除許多困難，包括上海市台辦主任金梅也不斷地在與各層面溝通，花費許多力氣。

包承柯表示，上海與台北2座城市與民間交流仍是兩岸多層次交流中不可或缺的一環。他指出，若能持續推動城市交流，雖無法徹底改變兩岸局勢，但有助於化解部分緊張與對立，累積基本互信。

被問及蔣萬安此次行程從原先的兩天一夜，因1219事件發生在台北車站、南西誠品商圈的隨機攻擊事件，再大幅壓縮改成28日僅出席主論壇。包承柯認為，蔣萬安處理此事非常務實，面對發生的問題」，或心理壓力很大，可以理解他的安排。

不過包承柯也表示，可惜蔣萬安此次未能有更多市政與民間參訪，但仍出席28日上午的主論壇，已充分展現其對雙城論壇及城市交流重要性的認識。他指，蔣萬安在台北市政事務繁忙、外在環境各方壓力下，仍選擇現身主論壇，已具象徵意義，非常不易。上海方面對行程壓縮都「沒有埋怨」，務實看待。

包承柯並強調，未來雙城論壇不應僅止於市政層級交流，更應「從城市延展到市民」。他建議可透過文化、藝術與科技活動，增加兩市市民的實際互動，例如燈會、藝術展演、無人機表演等，讓市民在日常生活中感受彼此城市的文化特色與創意能量。

他認為，雙城論壇作為兩岸最大城市間的交流平台，具有指標性與示範效應，其制度化運作模式，對其他兩岸城市與地方交流具有重要啟發意義與引領作用。即使在大環境不利情況下，城市交流與市民互動仍應持續推動，為兩岸長期發展奠定基礎。

上海資深涉台學者包承柯。記者謝守真／攝影
上海資深涉台學者包承柯。記者謝守真／攝影

蔣萬安 雙城論壇

