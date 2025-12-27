快訊

米倉涼子認了「住處遭搜查」！沉寂多月首發聲

影／澤倫斯基赴美會川普前夕！基輔遭俄軍大舉空襲 發布全國空襲警報

ETF套餐自由選 金價追高或避險 怎麼配最有利

聽新聞
0:00 / 0:00

陸早餐店湯鍋驚見肥大死老鼠！四肢被「熬到發白」 當局立案調查

香港01／ 撰文／孫聖然
廣西百色有早餐店被發現湯鍋中有死老鼠。（新京報）
廣西百色有早餐店被發現湯鍋中有死老鼠。（新京報）

中國大陸廣西百色有早餐店被發現湯鍋中有死老鼠，當地市場監督管理局周五（12月26日）通報稱，已依法對涉事早餐店進行立案調查，並責令其立即停業整改。

周四（12月25日），廣西百色一名網民發布影片稱，在外吃早餐時遇到「大驚喜」，他在加湯時從店家鍋中撈出一隻疑似老鼠的動物屍體。網傳畫面顯示，老鼠四肢已被熬致發白。

對此，百色市右江區市場監督管理局通報稱，經核實，涉事單位為右江區四塘鎮「百色市右江區岑某某餐飲店」。檢查發現，該店確實存在影片中反映的食品安全隱患問題。目前，已依法對該店進行立案調查，並責令其立即停業整改。

通報續指，食品安全無小事。下一步，將持續加大監管力度，排查各類食品安全風險隱患，全力保障人民群眾「舌尖上的安全」。

延伸閱讀：

消費者指控網購辣椒粉驚現疑似｢鼠頭｣ 當地市監局介入調查

深圳山姆網購麻糬盒內驚現活老鼠 網民意見兩極 客服：正在核實

文章授權轉載自《香港01》

老鼠 早餐店 屍體 食安

延伸閱讀

影／藍白立案彈劾 卓榮泰：經發會才是真正該辧的事情

「美麗新宏匯影城」即刻停業！開業5年閃電退場 官方原因曝光

宏福苑5級火…立案法團新舊主席涉貪被捕 廉署累計拘14人

老鼠來了也得開導航！客住酒店兩年房間變垃圾山、廁紙高過馬桶

相關新聞

大陸也在應對「少子女化」！湖北1縣的生育住房補助「以面積計算」

搶救生育率，湖北省十堰市竹山縣針對生育二孩、三孩家庭給予購房獎勵補助。有大陸網友曬出1張「竹山縣生育二孩獎勵資格憑證」，...

雙城論壇登場 上海學者：蔣萬安多重壓力下出席主論壇 各方務實看待

兩岸關係持續緊張之際，雙城論壇將登場，不過因1219事件將行程減為半天，台北市長蔣萬安僅出席28日上午的主論壇。上海資深...

捐贈博物院古畫被開價近4億拍賣？揭大陸文物處理黑幕

60多年前，著名收藏家無償捐贈給南京博物院的明代著名畫家仇英作品《江南春》，竟在今年5月現身北京某拍賣會，在海內外引發嘩然。當年簽署「贗品」、撥交文件的南京博物院前院長徐湖平，被退休職工舉報，指他多次盜竊文物從中謀利。此案也揭開1949年以來中國大陸文物處理深厚的黑幕。

陸早餐店湯鍋驚見肥大死老鼠！四肢被「熬到發白」 當局立案調查

中國大陸廣西百色有早餐店被發現湯鍋中有死老鼠，當地市場監督管理局周五（12月26日）通報稱，已依法對涉事早餐店進行立案調查，並責令其立即停業整改。

貫穿新疆天山 世界最長高速公路隧道通車

歲末年終，大陸一口氣完工多項重大交通建設，包括中共革命老區陝西延安等三條高鐵開通，讓全大陸高鐵運營里程突破五萬公里大關，...

大陸磁浮團隊創紀錄 超導電動磁懸浮2秒加速至700公里「刷新全球最快」

中國國防科技大學磁浮團隊在開展磁懸浮實驗中，成功在2秒內，將噸級重的試驗車加速至700公里/小時，這一測試速度打破了同類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。