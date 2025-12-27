聽新聞
陸早餐店湯鍋驚見肥大死老鼠！四肢被「熬到發白」 當局立案調查
中國大陸廣西百色有早餐店被發現湯鍋中有死老鼠，當地市場監督管理局周五（12月26日）通報稱，已依法對涉事早餐店進行立案調查，並責令其立即停業整改。
周四（12月25日），廣西百色一名網民發布影片稱，在外吃早餐時遇到「大驚喜」，他在加湯時從店家鍋中撈出一隻疑似老鼠的動物屍體。網傳畫面顯示，老鼠四肢已被熬致發白。
對此，百色市右江區市場監督管理局通報稱，經核實，涉事單位為右江區四塘鎮「百色市右江區岑某某餐飲店」。檢查發現，該店確實存在影片中反映的食品安全隱患問題。目前，已依法對該店進行立案調查，並責令其立即停業整改。
通報續指，食品安全無小事。下一步，將持續加大監管力度，排查各類食品安全風險隱患，全力保障人民群眾「舌尖上的安全」。
