貫穿新疆天山 世界最長高速公路隧道通車

歲末年終，大陸一口氣完工多項重大交通建設，包括中共革命老區陝西延安等三條高鐵開通，讓全大陸高鐵運營里程突破五萬公里大關，使大陸高鐵總里程和車站數量繼續位居全球第一。同時，世界最長高速公路隧道—天山勝利隧道，也於昨天上午通車，貫穿新疆天山山脈，讓穿越時間從三小時縮短為約二十分鐘，大大提升往來北疆、南疆的便利性。

大陸高鐵里程破5萬公里

新華社報導，大陸昨天開通高鐵三條新線路，一是西安至延安高鐵開通運營，是中共革命老區延安市的首條高鐵，沿線全長二九九公里，設計時速三百五十公里，讓西安至延安交通縮短至一小時左右。

二是浙江杭州到衢州的杭衢高鐵，全長共一三一公里，強化大陸長三角城際的交通網；三是滬渝蓉沿江高鐵武宜段，全長共三一四公里，湖北武漢至宜昌最快六十九分鐘互達。

新開通的三條高鐵，都是大陸八縱八橫規畫的重要組成部分，也讓大陸高鐵運營里程突破五萬公里大關，超過世界其他擁有高鐵國家的總和。

目前，高鐵已覆蓋大陸百分之九十七城區人口超過五十萬的城市。

另，昨天也宣布全長二十二公里的世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」通車，代表新疆烏魯木齊至尉犁縣的高速公路全線投入使用。烏尉高速全長三百二十四點七公里，二○二○年四月開工，五年多完工比預期提早一年。

穿越天山3小時變20分鐘

新疆自治區交通運輸廳黨委書記郭勝表示，烏尉高速建成通車，於新疆加快絲綢之路經濟帶核心區交通樞紐建設具有重要意義。數據顯示，天山勝利隧道通車後，讓穿越天山山脈時間，從三小時縮短為約二十分鐘，也讓烏魯木齊市至庫爾勒市駕車時長，從七小時縮短至三個多小時，便利新疆南、北疆的交通往來。