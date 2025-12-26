今早開通「西安-延安」高鐵 中國大陸高鐵營運里程突破5萬公里

新華網報導，西安至延安高鐵今天上午開通營運。截至目前，中國高鐵營運里程突破5萬公里。

報導說，西安至延安高鐵上午開通營運，中共革命老區延安邁入「高鐵時代」。西延高鐵起自陝西省西安市，經渭南市、銅川市，接入延安市延安站，路線全長299公里，設計時速350公里。開通營運初期，每天最多開行動車組列車38列，西安北至延安站最快68分鐘可達，較目前開行的普速鐵路旅客列車壓縮62分鐘。

報導說，至此，中國高鐵營運里程突破5萬公里，其中500公里半徑內城市群基本形成1至2小時交通圈；1000公里跨區域城市間4小時通達；2000公里跨區域城市間實現「朝發夕至」。

報導提到，中國高鐵單日可發送旅客1600萬人次，相當於一個超大城市的人口透過高鐵網流動。高鐵目前覆蓋中國97%人口50萬以上的城市。