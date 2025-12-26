快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

今早開通「西安-延安」高鐵 中國大陸高鐵營運里程突破5萬公里

中央社／ 台北26日電
12月26日C9312次列車在西安北站整裝待發，乘客與工作人員在列車前合影。當日，西安至延安高速鐵路正式開通運營，陝北革命老區邁入「高鐵時代」，西安至延安的通行時間從2.5小時壓縮至1小時左右，同時也標誌著中國高鐵運營里程突破5萬公里。中新社
12月26日C9312次列車在西安北站整裝待發，乘客與工作人員在列車前合影。當日，西安至延安高速鐵路正式開通運營，陝北革命老區邁入「高鐵時代」，西安至延安的通行時間從2.5小時壓縮至1小時左右，同時也標誌著中國高鐵運營里程突破5萬公里。中新社

新華網報導，西安至延安高鐵今天上午開通營運。截至目前，中國高鐵營運里程突破5萬公里。

報導說，西安至延安高鐵上午開通營運，中共革命老區延安邁入「高鐵時代」。西延高鐵起自陝西省西安市，經渭南市、銅川市，接入延安市延安站，路線全長299公里，設計時速350公里。開通營運初期，每天最多開行動車組列車38列，西安北至延安站最快68分鐘可達，較目前開行的普速鐵路旅客列車壓縮62分鐘。

報導說，至此，中國高鐵營運里程突破5萬公里，其中500公里半徑內城市群基本形成1至2小時交通圈；1000公里跨區域城市間4小時通達；2000公里跨區域城市間實現「朝發夕至」。

報導提到，中國高鐵單日可發送旅客1600萬人次，相當於一個超大城市的人口透過高鐵網流動。高鐵目前覆蓋中國97%人口50萬以上的城市。

高鐵 中共

延伸閱讀

北上過節 數十萬港人擠爆陸口岸

廣東拚「市市通350高鐵」 廣湛、汕汕2條高鐵同日開通

湛海高鐵 拚十五五建成

廣湛高鐵通車 助粵西融入大灣

相關新聞

不滿「避雷帖」害損失百萬...小紅書被麗江古城旅拍業者喊告

因不滿小紅書平台上的「避雷帖」、「曝光帖」，大陸雲南麗江市古城區文化和旅遊局日前發公開函給小紅書，指平台上的「不實避雷帖...

世界最長高速公路隧道通車 全長逾22公里、貫穿新疆天山

號稱世界最長的高速公路隧道、位於新疆的「天山勝利隧道」於26日上午通車，隧道全長22.13公里，貫穿了天山，工程難度也相...

陸公安部：今年已押7,600多名緬甸妙瓦底電詐嫌犯回國

大陸公安部25日表示，近日該部派出工作組，會同緬甸、泰國執法部門在緬甸妙瓦底地區，聯合開展新一輪賭詐園區集中清剿行動，9...

陸明年春節放9天「增幸福感」？官員：正面、中性情緒占比達92.9%

近日在大陸十四屆全國人大常委會第19次會議上，大陸國家發改委主任鄭柵潔作報告，主題為發改委關於人大代表建議、批評和意見辦...

北上過聖誕節 數十萬港人擠爆陸路口岸 深圳灣排1.5小時

香港聖誕假期大批港人北上消閒，數十萬港人將陸路口岸全日擠爆，其中深圳灣口岸最長排隊輪候過關需時1個半小時。香港當局估計，...

今早開通「西安-延安」高鐵 中國大陸高鐵營運里程突破5萬公里

新華網報導，西安至延安高鐵今天上午開通營運。截至目前，中國高鐵營運里程突破5萬公里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。