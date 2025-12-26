快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

聽新聞
0:00 / 0:00

中吉烏鐵路貸款協議正式簽署 近半資金由陸方貸款給聯合公司

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中吉烏鐵路貸款協議已簽署。圖為4月29日，工作人員在吉爾吉斯賈拉拉巴德地區的中吉烏鐵路重點控制性工程開工現場。（新華社）
中吉烏鐵路貸款協議已簽署。圖為4月29日，工作人員在吉爾吉斯賈拉拉巴德地區的中吉烏鐵路重點控制性工程開工現場。（新華社）

中國大陸與吉爾吉斯、烏茲別克的聯通鐵道工程「中吉烏鐵路」，預計所需建設費用為47億美元，相關資金來源經確定後，已簽署了貸款協議，近一半的鐵路建設資金由三方各自出資，其餘一半則為大陸方面提供為期35年貸款。

根據吉爾吉斯卡巴爾通訊社日前發自吉國首都比什凱克的消息，吉爾吉斯內閣副總理兼水資源、農業和加工工業部長巴克特．托羅巴耶夫，16日出席了中吉烏鐵路建設項目貸款協定的簽署儀式。

該貸款協議由中國大陸、吉、烏三方共同成立的聯合項目公司「中吉烏鐵路有限責任公司」，與由大陸中國國家開發銀行、中國進出口銀行組成的中國銀行財團簽署。

鐵路建設項目總投資額約47億美元。其中約23億美元，將由大陸方面以35年期貸款形式提供給聯合項目公司，貸款本息將由該公司直接償還。其餘23億美元，由三方按以下比例注入公司註冊資本：陸方占51%，吉爾吉斯和烏茲別克各占24.5%。

托羅巴耶夫表示，專案全額融資原定於2025年12月20日前完成，此項義務現已提前順利履行，「這一成就值得高度評價，充分展現了三國組建的聯合專案公司落實國際級大型項目的能力與決心。」

中吉烏鐵路有限責任公司總經理周鑫表示，聯合項目公司將著力提升資金使用效益，切實保障協議各項義務的可靠履行與按期落實。

另據北京交通大學消息，22日上午，中國鐵路國際有限公司中吉烏鐵路項目安全管理培訓班開班儀式在該校舉行。中吉烏鐵路項目部總經理周鑫表示，中吉烏鐵路是中國同中亞互聯互通的戰略性項目，是三國共建一帶一路合作的標誌性工程，「政治意義、戰略意義和示範效應極其重大。」

「中吉烏鐵路」規劃起自新疆喀什，經吐爾尕特山口進入吉爾吉斯，再向西經賈拉拉巴德，終至烏茲別克東部城市安集延。此鐵路是該地區技術難度最高的工程之一，計畫建設50座橋梁、29條隧道，總長達120公里，意味全線近40%的軌道將穿行於橋梁隧道之間。其中，吉爾吉斯境內線路總長304公里。該鐵路於2024年12月27日由三國元首共同宣布正式動工。

《人民日報》23日刊出中吉烏鐵路有限公司副總經理庫洛夫．烏蘭．鐵木爾別科維奇專訪，出身吉國鐵路系統的他強調，今年4月，吉爾吉斯境內段費爾干納山、納倫1號、科什特伯3座隧道開工建設，這些隧道地處高原、高寒地帶，均為單洞單線，長度均超過10公里，是中吉烏鐵路的重點控制性工程，「為確保工程進度，我們創造一切條件開展冬季施工」，此時此刻，三國工作人員仍堅守在建設現場，推進工程建設。

吉爾吉斯 三國 總經

延伸閱讀

松山車站2樓餐廳「3人打1人」遭鐵路警逮捕 疑債務糾紛惹禍

榮昌明年拚績增雙位數 布局新品有望逐季發酵

等20年！金門沙美老街修復喜迎「收規合脊」 明年完工在望

立院三讀 攻擊鐵路人員可關3年、罰30萬

相關新聞

不滿「避雷帖」害損失百萬...小紅書被麗江古城旅拍業者喊告

因不滿小紅書平台上的「避雷帖」、「曝光帖」，大陸雲南麗江市古城區文化和旅遊局日前發公開函給小紅書，指平台上的「不實避雷帖...

世界最長高速公路隧道通車 全長逾22公里、貫穿新疆天山

號稱世界最長的高速公路隧道、位於新疆的「天山勝利隧道」於26日上午通車，隧道全長22.13公里，貫穿了天山，工程難度也相...

陸公安部：今年已押7,600多名緬甸妙瓦底電詐嫌犯回國

大陸公安部25日表示，近日該部派出工作組，會同緬甸、泰國執法部門在緬甸妙瓦底地區，聯合開展新一輪賭詐園區集中清剿行動，9...

陸明年春節放9天「增幸福感」？官員：正面、中性情緒占比達92.9%

近日在大陸十四屆全國人大常委會第19次會議上，大陸國家發改委主任鄭柵潔作報告，主題為發改委關於人大代表建議、批評和意見辦...

北上過聖誕節 數十萬港人擠爆陸路口岸 深圳灣排1.5小時

香港聖誕假期大批港人北上消閒，數十萬港人將陸路口岸全日擠爆，其中深圳灣口岸最長排隊輪候過關需時1個半小時。香港當局估計，...

中吉烏鐵路貸款協議正式簽署 近半資金由陸方貸款給聯合公司

中國大陸與吉爾吉斯、烏茲別克的聯通鐵道工程「中吉烏鐵路」，預計所需建設費用為47億美元，相關資金來源經確定後，已簽署了貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。