中吉烏鐵路貸款協議正式簽署 近半資金由陸方貸款給聯合公司

中國大陸與吉爾吉斯、烏茲別克的聯通鐵道工程「中吉烏鐵路」，預計所需建設費用為47億美元，相關資金來源經確定後，已簽署了貸款協議，近一半的鐵路建設資金由三方各自出資，其餘一半則為大陸方面提供為期35年貸款。

根據吉爾吉斯卡巴爾通訊社日前發自吉國首都比什凱克的消息，吉爾吉斯內閣副總理兼水資源、農業和加工工業部長巴克特．托羅巴耶夫，16日出席了中吉烏鐵路建設項目貸款協定的簽署儀式。

該貸款協議由中國大陸、吉、烏三方共同成立的聯合項目公司「中吉烏鐵路有限責任公司」，與由大陸中國國家開發銀行、中國進出口銀行組成的中國銀行財團簽署。

鐵路建設項目總投資額約47億美元。其中約23億美元，將由大陸方面以35年期貸款形式提供給聯合項目公司，貸款本息將由該公司直接償還。其餘23億美元，由三方按以下比例注入公司註冊資本：陸方占51%，吉爾吉斯和烏茲別克各占24.5%。

托羅巴耶夫表示，專案全額融資原定於2025年12月20日前完成，此項義務現已提前順利履行，「這一成就值得高度評價，充分展現了三國組建的聯合專案公司落實國際級大型項目的能力與決心。」

中吉烏鐵路有限責任公司總經理周鑫表示，聯合項目公司將著力提升資金使用效益，切實保障協議各項義務的可靠履行與按期落實。

另據北京交通大學消息，22日上午，中國鐵路國際有限公司中吉烏鐵路項目安全管理培訓班開班儀式在該校舉行。中吉烏鐵路項目部總經理周鑫表示，中吉烏鐵路是中國同中亞互聯互通的戰略性項目，是三國共建一帶一路合作的標誌性工程，「政治意義、戰略意義和示範效應極其重大。」

「中吉烏鐵路」規劃起自新疆喀什，經吐爾尕特山口進入吉爾吉斯，再向西經賈拉拉巴德，終至烏茲別克東部城市安集延。此鐵路是該地區技術難度最高的工程之一，計畫建設50座橋梁、29條隧道，總長達120公里，意味全線近40%的軌道將穿行於橋梁隧道之間。其中，吉爾吉斯境內線路總長304公里。該鐵路於2024年12月27日由三國元首共同宣布正式動工。

《人民日報》23日刊出中吉烏鐵路有限公司副總經理庫洛夫．烏蘭．鐵木爾別科維奇專訪，出身吉國鐵路系統的他強調，今年4月，吉爾吉斯境內段費爾干納山、納倫1號、科什特伯3座隧道開工建設，這些隧道地處高原、高寒地帶，均為單洞單線，長度均超過10公里，是中吉烏鐵路的重點控制性工程，「為確保工程進度，我們創造一切條件開展冬季施工」，此時此刻，三國工作人員仍堅守在建設現場，推進工程建設。