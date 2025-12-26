陸明年春節放9天「增幸福感」？官員：正面、中性情緒占比達92.9%

近日在大陸十四屆全國人大常委會第19次會議上，大陸國家發改委主任鄭柵潔作報告，主題為發改委關於人大代表建議、批評和意見辦理情況。鄭柵潔提到，明年（2026年）春節放假9天並減少調休，「回應了社會期待，增強了人民群眾的節日獲得感與幸福感。」

在22日的會議上，鄭柵潔表示，「比如很多代表建議延長春節假期，我委認真分析研判，積極推動最佳化節假日安排，2026年春節放假9天並減少調休，回應了社會期待，增強了人民群眾的節日獲得感與幸福感。大數據監測顯示，正面及中性情緒占比達到92.9%。」

11月4日，大陸國務院公布2026年部分節假日安排，其中春節部分是放2月15日（農曆臘月二十八、周日）至2月23日（農曆正月初七、周一）共9天，但前後的2月14日（周六）、2月28日（周六）補上班。

據新京報評論，明年春節9天長假，節前一周須連續工作6天，節後第1個工作日為週二，即便下個周六因調休（補假）工作，連續工作也僅為5天。評論認為，這種設計在不嚴重打亂生活節奏的前提下，實現了「多放假、休好假」的目標，兼顧了長假需求與生活秩序的平衡。