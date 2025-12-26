快訊

陸公安部：今年已押7,600多名緬甸妙瓦底電詐嫌犯回國

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸公安部25日稱，今年累計已有7,600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。（圖／截自大陸公安部公眾號）
大陸公安部25日稱，今年累計已有7,600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。（圖／截自大陸公安部公眾號）

大陸公安部25日表示，近日該部派出工作組，會同緬甸、泰國執法部門在緬甸妙瓦底地區，聯合開展新一輪賭詐園區集中清剿行動，952名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回國。

新華社25日稱，長期以來，緬甸妙瓦底賭詐園區的犯罪集團「對我國公民大肆實施電信網路詐騙等犯罪活動，危害十分嚴重」，年初，中緬泰建立聯合打擊電信網路詐騙犯罪「部級協調機制」，持續開展多輪打擊行動。

同時，10月以來，緬甸方面根據中緬泰前期達成的系列共識，在妙瓦底等地組織開展新一輪打擊清剿，集中抓捕嫌犯，強力拆除賭詐園區。

據大陸公安部公眾號指，12月15日，中緬泰三國警方組成工作組，首次共赴妙瓦底地區KK、亞太新城等大型賭詐園區和相關場所，聯合督導打擊清剿工作成效，研究後續集中清剿、聯合管控、快速遣返等工作。12月16日至19日，大陸公安部組織吉林、河南公安機關，將清剿行動中抓獲的犯罪嫌疑人押解回國。

報導稱，在中、緬、泰三方努力下，今年以來，累計已有7,600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。同時，KK園區494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿。

大陸公安部有關負責人表示，電信網路詐騙犯罪是國際社會共同面對的打擊治理難題。下一步，公安機關將以更大的決心力度，與更多國家執法部門攜手，持續強化國際執法合作，共同嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，維護人民生命財產安全。 

