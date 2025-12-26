快訊

昔被問若家人遇害還堅持信念？ 廢死聯盟執行長認「我不知道」引爆怒火

Wii停產繼續告！任天堂專利戰等15年勝出 侵權廠商要賠2.5億天價費用

朱孝天與相信音樂撕破臉道歉止血！ 昔日「皇帝投胎」言論再被挖出

聽新聞
0:00 / 0:00

陸在毛澤東誕辰開通「西安-延安」高鐵 還推「紅色聖地」旅遊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
西安至延安高鐵26日上午正式開通，適逢中共已故領導人毛澤東誕辰紀念日。（圖／取自「中國鐵路」微信公眾號）
西安至延安高鐵26日上午正式開通，適逢中共已故領導人毛澤東誕辰紀念日。（圖／取自「中國鐵路」微信公眾號）

大陸高鐵路網又有新進展，陝西西安至延安、全長299公里的高鐵，今（26）日上午10點將正式開通，特意在已故中共領導人毛澤東誕辰紀念日這天，大陸官方也強調這條高鐵線路將會推展「紅色聖地旅遊」。

據央視新聞，今日上午，西安至延安高鐵將正式開通運營，西延高鐵起自陝西省西安市，經渭南市、銅川市，接入延安市延安站，線路全長299公里，設計時速350公里。開通運營初期，西延高鐵每日最多開行動車組列車38列，高陵、富平南、銅川、洛川、甘泉北、延安等10座車站投入運營。

消息指，西延高鐵是大陸「八縱八橫」高鐵網包頭、銀川至海口通道的重要組成部分，南連西安樞紐，北接在建的延安至榆林高鐵。

西延高鐵串聯起古都西安與革命聖地延安的文旅脈絡，開通前夕，大陸國鐵西安局在西安北站、延安站推出特色雙語講解服務，提前梳理延安重要紅色景點歷史脈絡、研學路線規劃等核心資訊，組織工作人員打磨雙語講解，確保精準傳遞紅色文化內涵。

央視強調，西延高鐵這條串聯西安與延安的交通大動脈，大大縮短了兩地的通行時間，更將「紅色聖地」的文旅資源與全大陸市場緊密相連。沿線各地正通過「高鐵+旅遊」的深度融合，「讓紅色精神、歷史文化與自然生態煥發新活力，為革命老區文旅振興注入強勁動能」。

另根據西安發布消息，西延高鐵上午10點將正式開通，開通首日（12月26日），西安北與延安間往返列車票價，二等座144元（人民幣，下同）、一等座229元、商務座501元；12月27日起，往返參考票價為二等座132元、一等座210元、商務座460元。

高鐵 票價

延伸閱讀

廣東拚「市市通350高鐵」 廣湛、汕汕2條高鐵同日開通

湛海高鐵 拚十五五建成

廣湛高鐵通車 助粵西融入大灣

北市恐攻震驚全台！她曝高鐵座椅設計巧思：緊急時可救命

相關新聞

陸在毛澤東誕辰開通「西安-延安」高鐵 還推「紅色聖地」旅遊

大陸高鐵路網又有新進展，陝西西安至延安、全長299公里的高鐵，今（26）日上午10點將正式開通，特意在已故中共領導人毛澤...

廣東擁四座千萬級機場

大陸廣東揭陽潮汕國際機場24日年旅客吞吐量突破1000萬人次大關。至此，廣東成為中國首個擁有四個千萬級機場（廣州白雲國際...

福建寧德 邁入「億噸大港」行列

福建省寧德市24日舉行港口經濟高質量發展暨國企招商推介大會，現場舉行港口物流、臨港工業、綠色能源和海洋經濟等領域重點項目...

北上過節 數十萬港人擠爆陸口岸

香港耶誕假期，大批港人北上消閒，數十萬港人將陸路口岸全日擠爆，其中深圳灣口岸最長排隊輪候過關需時一個半小時。

時速700公里 陸磁浮列車創紀錄

大陸央視新聞25日報導，中國國防科技大學磁浮團隊近日成功將試驗車在2秒內加速至700公里/小時，打破同類型平台世界紀錄，...

最強聖誕交換禮物？他神還原「可樂之光」事件 網友大讚超用心

聖誕節相信不少人已準備好和親朋共聚和交換禮物。有女生就在社交平台發文，稱她遇到「最強聖誕交換禮物」，事關有人竟然以曾在網上瘋傳的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。