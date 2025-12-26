陸在毛澤東誕辰開通「西安-延安」高鐵 還推「紅色聖地」旅遊

大陸高鐵路網又有新進展，陝西西安至延安、全長299公里的高鐵，今（26）日上午10點將正式開通，特意在已故中共領導人毛澤東誕辰紀念日這天，大陸官方也強調這條高鐵線路將會推展「紅色聖地旅遊」。

據央視新聞，今日上午，西安至延安高鐵將正式開通運營，西延高鐵起自陝西省西安市，經渭南市、銅川市，接入延安市延安站，線路全長299公里，設計時速350公里。開通運營初期，西延高鐵每日最多開行動車組列車38列，高陵、富平南、銅川、洛川、甘泉北、延安等10座車站投入運營。

消息指，西延高鐵是大陸「八縱八橫」高鐵網包頭、銀川至海口通道的重要組成部分，南連西安樞紐，北接在建的延安至榆林高鐵。

西延高鐵串聯起古都西安與革命聖地延安的文旅脈絡，開通前夕，大陸國鐵西安局在西安北站、延安站推出特色雙語講解服務，提前梳理延安重要紅色景點歷史脈絡、研學路線規劃等核心資訊，組織工作人員打磨雙語講解，確保精準傳遞紅色文化內涵。

央視強調，西延高鐵這條串聯西安與延安的交通大動脈，大大縮短了兩地的通行時間，更將「紅色聖地」的文旅資源與全大陸市場緊密相連。沿線各地正通過「高鐵+旅遊」的深度融合，「讓紅色精神、歷史文化與自然生態煥發新活力，為革命老區文旅振興注入強勁動能」。

另根據西安發布消息，西延高鐵上午10點將正式開通，開通首日（12月26日），西安北與延安間往返列車票價，二等座144元（人民幣，下同）、一等座229元、商務座501元；12月27日起，往返參考票價為二等座132元、一等座210元、商務座460元。