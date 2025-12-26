時速700公里 陸磁浮列車創紀錄

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸央視新聞25日報導，中國國防科技大學磁浮團隊近日成功將試驗車在2秒內加速至700公里/小時，打破同類型平台世界紀錄，成為全球最快的超導電動磁浮試驗速度。

公開資料顯示，原本磁浮試驗車的最快紀錄是湖北東湖實驗室締造的650公里/小時。而磁浮列車試驗的最快紀錄是日本東海旅客鐵路公司（JR東海）的L0系高速磁浮列車，在2015年4月21日試驗達到時速603公里。

央視新聞報導，國防科技大學磁浮團隊歷經10年攻關，在400公尺磁浮試驗線上，成功實現噸級載荷700公里/小時的最高試驗速度。

報導稱，此次突破攻克了超高速電磁推進、電動懸浮導向、瞬態大功率儲能逆變、高場超導磁體等核心技術難題，標誌著中國在超高速磁浮領域邁入國際領先行列，為中國未來的真空管道磁浮交通發展提供了新的選擇，也為航太助推發射和試驗測試提供新方法新手段，其後續的技術反覆運算及產業化應用，將為中國的航空航太以及軌道交通事業發展帶來新動能。

中國磁浮列車建設正進入「爆發期」，深圳、廣州、成都等城市已發布磁浮路線規畫，未來將形成覆蓋京津冀、長三角、粵港澳等城市群的「超高速交通網」。

中國國家發改委此前公布的「磁懸浮交通產業發展規畫（2024-2030年）」明定發展目標：到2025年建成3至5條商業化營運線，到2030年形成「核心城市群+旅遊專線」的網絡化布局。

目前全球商業運行最快磁浮列車是上海磁浮示範線，最高時速為430公里，但長度僅30公里。

