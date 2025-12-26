北上過節 數十萬港人擠爆陸口岸

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港海港城迎接耶誕連假，推出一連串活動及優惠。（中通社）
香港海港城迎接耶誕連假，推出一連串活動及優惠。（中通社）

香港耶誕假期，大批港人北上消閒，數十萬港人將陸路口岸全日擠爆，其中深圳灣口岸最長排隊輪候過關需時一個半小時。

香港所謂耶誕假期，公假其實只有二十五日、二十六日兩天，加上其後的星期六和星期天，就形成四天長假。香港入境處事前預估，耶誕假期期間有約九百六十五萬人次，經陸路口岸出入境。香港的陸路口岸全部通往廣東省深圳，這意味著有近千萬人次出入港深。

早晨約九點，去往深圳灣口岸的屯門公車總站已排起長龍。有香港客稱，在深圳灣口岸因有大批港人出境，邊檢站外排隊人龍要用欄杆分流，最高峰時，要等超過一個半小時才能過關。

過去人流最密的陸路羅湖口岸，也是大批市民排隊過關。香港入境處統計數字顯示，截至上午十點，已有接近二十八萬五千萬人次經各陸路口離開香港。

除了陸路口岸，通往大陸的高鐵西九龍站，亦是人山人海。統計說西九龍高鐵站由平安夜截至昨早十時，港人出境人次已達八十萬。有港各稱是因近來香港的氣氛差，希望外出遊玩散心；有港客表示，耶誕假期到大陸較到外國便宜；還有港客說是因大陸沒有耶誕節，他選擇去重慶是這時人少。

香港人耶誕節假期出行，除陸路口岸和高鐵，還有水運碼頭和機場，機場相對人流稀落，初步統計機場出行的香港人，倍數於空路抵港的旅客數。

大批港人離港，也有留港快樂的，今年西九文化區的「耶誕小鎮」成焦點，下午最多港人和遊客到場，氣氛熱鬧，不少人戴上耶誕裝飾品，與十二公尺高的耶誕樹拍照留念。

耶誕節留港消費，主打一個吃字。不少港人全家外出聚餐，有酒店指平安夜到拆禮物日的訂座都爆滿。一間酒店的餐飲總監趙志豪說，自助餐廳三天都是爆滿，價錢與去年持平。

香港旅遊業促進會總幹事崔定邦在電台節目指，港人趁長假期外遊的需求頗大，估計由冬至日以來，有至少百萬港人離境旅行，包括前往澳門短途旅程及外國長途旅程。也有不少大陸和國際訪客在耶誕假期到香港。

