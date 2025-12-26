福建寧德 邁入「億噸大港」行列
福建省寧德市24日舉行港口經濟高質量發展暨國企招商推介大會，現場舉行港口物流、臨港工業、綠色能源和海洋經濟等領域重點項目簽約儀式，簽約項目35個，總投資額超215億元（人民幣，下同）。
中新社報導，24日在寧德市三都澳港區漳灣作業區18-21號泊位，隨著一箱集裝箱貨物起吊裝船，寧德港口貨物吞吐量突破1億噸，標誌著寧德邁入「億噸大港」時代。
寧德市委書記張永寧表示，隨著寧德港邁入「億噸大港」行列，寧德發展也開啟了依港而興、向海圖強的黃金時代。吞吐能級的躍升，為寧德產業提供高效物流支撐。2024年，寧德鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料四大主導產業通過港口運輸貨物2930萬噸、集裝箱4.85萬重箱，占總吞吐量35.2%；港口經濟增加值達792億元，對全市GDP貢獻率超20%，占比居福建省首位。
張永寧說，當前，寧德市正以建設「環灣、面海、同城」的現代海灣城市為牽引，突出港產城融合，加快推動寧德港從「傳統工業港」向「特色產業港、現代物流港、綜合樞紐港」躍升，著力打造全國海灣經濟發展新樣板。
