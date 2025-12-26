福建寧德 邁入「億噸大港」行列

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

福建省寧德市24日舉行港口經濟高質量發展暨國企招商推介大會，現場舉行港口物流、臨港工業、綠色能源和海洋經濟等領域重點項目簽約儀式，簽約項目35個，總投資額超215億元（人民幣，下同）。

中新社報導，24日在寧德市三都澳港區漳灣作業區18-21號泊位，隨著一箱集裝箱貨物起吊裝船，寧德港口貨物吞吐量突破1億噸，標誌著寧德邁入「億噸大港」時代。

寧德市委書記張永寧表示，隨著寧德港邁入「億噸大港」行列，寧德發展也開啟了依港而興、向海圖強的黃金時代。吞吐能級的躍升，為寧德產業提供高效物流支撐。2024年，寧德鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料四大主導產業通過港口運輸貨物2930萬噸、集裝箱4.85萬重箱，占總吞吐量35.2%；港口經濟增加值達792億元，對全市GDP貢獻率超20%，占比居福建省首位。 　　

張永寧說，當前，寧德市正以建設「環灣、面海、同城」的現代海灣城市為牽引，突出港產城融合，加快推動寧德港從「傳統工業港」向「特色產業港、現代物流港、綜合樞紐港」躍升，著力打造全國海灣經濟發展新樣板。

經濟發展 物流 能源

延伸閱讀

福建艦超近視角 電磁彈射瞬間爆發 艦載機「0幀」急停

英媒：中遠索主導權 貝萊德考慮放棄 長和賣港口恐破局

中國解放軍福建艦、遼寧艦同框青島軍港 傳聯合演練

福建艦與遼寧艦同框青島軍港 或將舉行雙航艦編隊演練

相關新聞

廣東擁四座千萬級機場

大陸廣東揭陽潮汕國際機場24日年旅客吞吐量突破1000萬人次大關。至此，廣東成為中國首個擁有四個千萬級機場（廣州白雲國際...

福建寧德 邁入「億噸大港」行列

福建省寧德市24日舉行港口經濟高質量發展暨國企招商推介大會，現場舉行港口物流、臨港工業、綠色能源和海洋經濟等領域重點項目...

北上過節 數十萬港人擠爆陸口岸

香港耶誕假期，大批港人北上消閒，數十萬港人將陸路口岸全日擠爆，其中深圳灣口岸最長排隊輪候過關需時一個半小時。

時速700公里 陸磁浮列車創紀錄

大陸央視新聞25日報導，中國國防科技大學磁浮團隊近日成功將試驗車在2秒內加速至700公里/小時，打破同類型平台世界紀錄，...

最強聖誕交換禮物？他神還原「可樂之光」事件 網友大讚超用心

聖誕節相信不少人已準備好和親朋共聚和交換禮物。有女生就在社交平台發文，稱她遇到「最強聖誕交換禮物」，事關有人竟然以曾在網上瘋傳的...

大陸新版外商鼓勵投資目錄出爐 寵物美容也能投

「十四五」收官之年，新版「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」（簡稱「鼓勵目錄」）日前發布，於2026年2月1日起施行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。