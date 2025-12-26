廣東擁四座千萬級機場
大陸廣東揭陽潮汕國際機場24日年旅客吞吐量突破1000萬人次大關。至此，廣東成為中國首個擁有四個千萬級機場（廣州白雲國際機場、深圳寶安國際機場、珠海金灣機場、揭陽潮汕國際機場）的省份。
中新社報導，揭陽、汕頭、潮州三市政府24日分別與廣東省機場管理集團有限公司簽訂合作框架協議，各方就打造區域綜合交通樞紐、推進航旅融合、拓展臨空經濟等關鍵領域達成共識。
數據顯示，揭陽潮汕國際機場旅客吞吐量快速增長：2023年達718萬人次；2024年突破866萬人次，增速與增量均位居全國同量級機場前列；2025年11月9日，旅客吞吐量已追平2024年全年總量。
截至目前，共有27家航空公司在揭陽潮汕國際機場運營，開通航線79條，通航點67個，航線網絡覆蓋中國主要城市及東南亞重點地區。
