快訊

中山站誠品南西店外驚見紙條預告「將殺更多人」 北市警追查中

耶誕節不平靜！捷運北門站傳騷動 1男持雨傘敲車廂車窗、1人摔倒送醫

就想吃丹丹漢堡 李多慧衝「速食南霸天」直問：為什麼台北沒有？

中國公安部：緬甸KK園區494棟建物已被拆除

中央社／ 上海25日電

中國公安部今天表示，緬甸KK園區的494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿，近日有952名、今年累計有7600餘名中國籍涉電詐犯嫌被押解回國。

根據中國公安部微信公眾號發布，10月以來，緬方根據中緬泰前期達成的系列共識，在妙瓦底等地組織展開新一輪打擊清剿行動，集中抓捕犯罪嫌疑人，強力拆除賭詐園區。

妙瓦底位於緬甸東南部的克倫邦（Karen），與泰國邊境城市美索（Mae Sot）隔河相望。

12月15日，中緬泰3國警方組成工作組，首次共赴妙瓦底地區KK、亞太新城等大型賭詐園區和相關場所，聯合督導打擊清剿工作成效，研究後續集中清剿、聯合管控、快速遣返等工作。

16日至19日，中國公安部組織吉林、河南公安機關將清剿行動中抓獲的犯罪嫌疑人押解回國，有952名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回國。

中國公安部表示，在中緬泰3方共同努力下，今年以來，累計已有7600餘名在緬甸妙瓦底地區從事網賭電詐犯罪的中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。KK園區494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除，亞太新城賭詐園區也被徹底清剿。

中國公安部說，長期以來，緬甸妙瓦底賭詐園區的犯罪集團對中國公民大肆實施電信網路詐騙等犯罪活動，危害十分嚴重。今年初，中緬泰建立聯合打擊電信網路詐騙犯罪部級協調機制，持續展開了多輪打擊行動。

中國演員王星1月初在泰國被誘至緬甸妙瓦底電詐園區，事件對中國民眾赴泰旅遊造成負面影響。2月初，泰國政府加強力道打擊泰緬邊境上的詐騙集團，中斷對緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應。

公安 緬甸 詐騙集團

延伸閱讀

開箱電詐園區 林秉宥：對抗邪惡需要友軍

龍潭警人潮聚集處加強巡守 即時應對突發事件

以外婆之名！ 東勢客家文化園區餐廳「熊巫秀鳳」家常味上菜

影／6.1強震撼台東...卑南納骨塔骨灰甕掉落 市區生命園區平安

相關新聞

大陸新版外商鼓勵投資目錄出爐 寵物美容也能投

「十四五」收官之年，新版「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」（簡稱「鼓勵目錄」）日前發布，於2026年2月1日起施行...

最強聖誕交換禮物？他神還原「可樂之光」事件 網友大讚超用心

聖誕節相信不少人已準備好和親朋共聚和交換禮物。有女生就在社交平台發文，稱她遇到「最強聖誕交換禮物」，事關有人竟然以曾在網上瘋傳的...

聖誕假期開始 大批港人北上濟爆陸路口岸

香港聖誕假期，大批港人北上消閒，數十萬港人將陸路口岸全日擠爆，其中深圳灣口岸最長排隊輪候過關需時一個半小時...

被檢舉盜賣館藏文物 南京博物院前院長徐湖平傳已被帶走調查

南京博物院（南博）前院長徐湖平近日被檢舉大規模盜賣館藏文物，引發軒然大波，在大陸國家文物局、江蘇省委成立工作組赴南京展開...

雲南鎮雄傳礦難 至少4死3失聯

中國雲南省昭通市鎮雄縣一處煤礦昨天發生瓦斯外洩事故，至少造成4人死亡、3人失聯

香港平安夜機場冷清 業界：6成搭高鐵去內地 丁財兩不旺

香港聖誕節前的平安夜，過得較往常淡靜，機場大堂未見出門的人流，只有走台灣和日本等短途航線的櫃位有有排隊人龍，有旅客稱機場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。