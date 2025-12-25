大陸新版外商鼓勵投資目錄出爐 寵物美容也能投

「十四五」收官之年，新版「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」（簡稱「鼓勵目錄」）日前發布，於2026年2月1日起施行。內容主要體現三方面，鼓勵外資投向先進製造業和現代服務業；引導外資向中西部地區、東北地區和海南省布局。值得關注的是，寵物醫院及美容、民宿開發運營、露營服務等生活與文旅消費類條目被納入全大陸鼓勵範圍。

21世紀經濟報導，「鼓勵目錄」是大陸重要的外商投資促進政策，也是重要的外資產業和區域政策。分別在2019年、2020年、2022年和2025年四次發布「鼓勵目錄」。新版「鼓勵目錄」總條目共1679條，與2022年版相比淨增加205條、修改303條。其中全大陸鼓勵外商投資產業目錄共619條，增加100條、修改131條；中西部等地區外商投資優勢產業目錄共1060條，增加105條、修改172條。

中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所發達經濟體研究室副主任原倩表示，新版「鼓勵目錄」更加聚焦科技創新與發展新質生產力，加大對先進製造、高新技術等領域鼓勵力度；更加聚焦促進消費與改善民生福祉，引導外資投向特色消費、商務服務等領域，有助於滿足並催生多元化、高品質消費需求。

「鼓勵目錄」還鼓勵引導外商投資中西部地區、東北地區和海南省。結合各地資源稟賦、特色優勢和產業發展實際，擴大地區目錄鼓勵範圍。

例如，遼寧省新增郵輪旅遊產品經營服務，黑龍江省新增冰雪裝備研發製造，河南省新增高端化智慧化起重工程機械及零部件研發生產，海南省新增海洋環境治理、生態修復及生態示範工程建設，青海省新增風力發電場運營等。

原倩指出，本次「鼓勵目錄」修訂注重發揮中西部、東北等地區在機械裝備製造、能源資源開發、交通物流運輸以及特色資源稟賦等方面利用外資的比較優勢，透過有序引導外資投向這些地區，更好平衡沿海與內陸、東部與中西部、東北地區之間的外商投資布局。通過更大力度吸引外商投資，促進中西部和東北地區民生就業和產業轉型升級。