快訊

中山站誠品南西店外驚見紙條預告「將殺更多人」 北市警追查中

耶誕節不平靜！捷運北門站傳騷動 1男持雨傘敲車廂車窗、1人摔倒送醫

就想吃丹丹漢堡 李多慧衝「速食南霸天」直問：為什麼台北沒有？

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸新版外商鼓勵投資目錄出爐 寵物美容也能投

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸新版「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」（簡稱「鼓勵目錄」）日前發布，值得關注的是，寵物醫院及美容、民宿開發運營、露營服務等生活與文旅消費類條目被納入全大陸鼓勵範圍。圖為福建福州舉行一場寵物美容師資格認證考試，圖為選手正在為寵物狗做美容。中新社
大陸新版「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」（簡稱「鼓勵目錄」）日前發布，值得關注的是，寵物醫院及美容、民宿開發運營、露營服務等生活與文旅消費類條目被納入全大陸鼓勵範圍。圖為福建福州舉行一場寵物美容師資格認證考試，圖為選手正在為寵物狗做美容。中新社

「十四五」收官之年，新版「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」（簡稱「鼓勵目錄」）日前發布，於2026年2月1日起施行。內容主要體現三方面，鼓勵外資投向先進製造業和現代服務業；引導外資向中西部地區、東北地區和海南省布局。值得關注的是，寵物醫院及美容、民宿開發運營、露營服務等生活與文旅消費類條目被納入全大陸鼓勵範圍。

21世紀經濟報導，「鼓勵目錄」是大陸重要的外商投資促進政策，也是重要的外資產業和區域政策。分別在2019年、2020年、2022年和2025年四次發布「鼓勵目錄」。新版「鼓勵目錄」總條目共1679條，與2022年版相比淨增加205條、修改303條。其中全大陸鼓勵外商投資產業目錄共619條，增加100條、修改131條；中西部等地區外商投資優勢產業目錄共1060條，增加105條、修改172條。

中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所發達經濟體研究室副主任原倩表示，新版「鼓勵目錄」更加聚焦科技創新與發展新質生產力，加大對先進製造、高新技術等領域鼓勵力度；更加聚焦促進消費與改善民生福祉，引導外資投向特色消費、商務服務等領域，有助於滿足並催生多元化、高品質消費需求。

「鼓勵目錄」還鼓勵引導外商投資中西部地區、東北地區和海南省。結合各地資源稟賦、特色優勢和產業發展實際，擴大地區目錄鼓勵範圍。

例如，遼寧省新增郵輪旅遊產品經營服務，黑龍江省新增冰雪裝備研發製造，河南省新增高端化智慧化起重工程機械及零部件研發生產，海南省新增海洋環境治理、生態修復及生態示範工程建設，青海省新增風力發電場運營等。

原倩指出，本次「鼓勵目錄」修訂注重發揮中西部、東北等地區在機械裝備製造、能源資源開發、交通物流運輸以及特色資源稟賦等方面利用外資的比較優勢，透過有序引導外資投向這些地區，更好平衡沿海與內陸、東部與中西部、東北地區之間的外商投資布局。通過更大力度吸引外商投資，促進中西部和東北地區民生就業和產業轉型升級。

外資 資產

延伸閱讀

彭博：中國仍限制稀土原材料出口 掣肘美拓稀土加工業

大陸成都住宅區命名 禁用「中央」、「歐洲」等「誇張用語」

冷氣團強襲全台大降溫 北部、宜蘭2千公尺山區就可能降雪 這天才回暖

台東凌晨連2起顯著有感地震 凌晨4時40分卑南規模4.2地震 最大震度4級

相關新聞

大陸新版外商鼓勵投資目錄出爐 寵物美容也能投

「十四五」收官之年，新版「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」（簡稱「鼓勵目錄」）日前發布，於2026年2月1日起施行...

最強聖誕交換禮物？他神還原「可樂之光」事件 網友大讚超用心

聖誕節相信不少人已準備好和親朋共聚和交換禮物。有女生就在社交平台發文，稱她遇到「最強聖誕交換禮物」，事關有人竟然以曾在網上瘋傳的...

聖誕假期開始 大批港人北上濟爆陸路口岸

香港聖誕假期，大批港人北上消閒，數十萬港人將陸路口岸全日擠爆，其中深圳灣口岸最長排隊輪候過關需時一個半小時...

被檢舉盜賣館藏文物 南京博物院前院長徐湖平傳已被帶走調查

南京博物院（南博）前院長徐湖平近日被檢舉大規模盜賣館藏文物，引發軒然大波，在大陸國家文物局、江蘇省委成立工作組赴南京展開...

雲南鎮雄傳礦難 至少4死3失聯

中國雲南省昭通市鎮雄縣一處煤礦昨天發生瓦斯外洩事故，至少造成4人死亡、3人失聯

香港平安夜機場冷清 業界：6成搭高鐵去內地 丁財兩不旺

香港聖誕節前的平安夜，過得較往常淡靜，機場大堂未見出門的人流，只有走台灣和日本等短途航線的櫃位有有排隊人龍，有旅客稱機場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。