最強聖誕交換禮物？他神還原「可樂之光」事件 網友大讚超用心

聖誕節相信不少人已準備好和親朋共聚和交換禮物。有女生就在社交平台發文，稱她遇到「最強聖誕交換禮物」，事關有人竟然以曾在網上瘋傳的「可樂之光」事件作構思，準備多罐飲品和樽裝水，甚至用保鮮盒盛載飲料，當作聖誕禮物，引來網友笑瘋，「真是太瘋狂了！」、「挺用心的」、「挺實用的，不僅可以喝，還送保鮮盒」、「想要了」。

聖誕交換禮物 神還原「可樂之光」事件

該女生在threads帳號「mahobobo」發布貼文，表示「我願稱之為最強聖誕交換禮物」。從她上傳照片所見，有人在參加聖誕交換禮物時，準備了多罐罐裝飲品以及樽裝水，甚至用保鮮盒盛載不足1罐容量的飲料，驟眼看或許覺得沒有什麼特別，不過原PO後補1張曾在網上瘋傳的截圖，相信勾起不少港人回憶。

本港曾傳出船家接訂單，客人列出所需飲品

其實以上禮物構思，源於本港早年曾流傳有人需要在魚排辦活動，所以向船家訂購飲品。事主當時在WhatsApp傳送訊息至船家，表示想要訂購「1.48枝330ml水；2.36罐正常Coca Cola；3.24盒檸檬茶；4.24盒菊花茶；5.24罐寶礦力；6.18罐玉泉忌廉；7.6罐Coke Light」，而小數點前方數字為列出項目，後方則為飲品數量。

船家將小數點前後數字合拼查看 弄出笑話惹全城恥笑

但或許是小數點中間沒有輸入空格，船家誤將小數點的前後合拼查看，疑惑不已便錄音問「有些數字我不是很明白，只看前兩欄就已經不懂了，1.48支水，意思是兩支都不夠嗎？2.36罐是可樂嗎？不過英文我又不懂，小數點後面那些又是怎麼計的呢？」、「我其實查了很久字典，我查到你們7.6罐那裡是叫可樂之光，但我們沒有可樂之光這個產品，你可以換成第二樣東西嗎？」。

雙方對話在網上流傳 網友稱「可樂之光」事件

船家之後如夢醒，再次錄音回覆「現在真是大事了，全城都在討論這個話題，1.48，2.36出事了，現在我兒子載我去看精神科」。當時雙方對話和語音在網上廣泛流傳，事件及後被網友稱之為「可樂之光」，時至今日仍不時有人在網上舊事重溫。

網友笑瘋讚實用：有得喝還送保鮮盒

許多網友紛紛表示欣賞，大讚送禮者「有料」、「出色」、「傑出的潮文現實化」、「真是太瘋狂了！」、「挺用心的」、「絕對最強」、「看到那些保鮮盒就知道你們真的瘋了」、「挺實用的，不僅可以喝，還送保鮮盒」、「想要了」，又笑稱「抽到那個要去看精神科」。

