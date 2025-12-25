快訊

中山站誠品南西店外驚見紙條預告「將殺更多人」 北市警追查中

耶誕節不平靜！捷運北門站傳騷動 1男持雨傘敲車廂車窗、1人摔倒送醫

就想吃丹丹漢堡 李多慧衝「速食南霸天」直問：為什麼台北沒有？

最強聖誕交換禮物？他神還原「可樂之光」事件 網友大讚超用心

香港01／ 撰文：桃樂斯
聖誕節相信不少人已準備好和親朋共聚和交換禮物。（示意圖／AI生成）
聖誕節相信不少人已準備好和親朋共聚和交換禮物。（示意圖／AI生成）

聖誕節相信不少人已準備好和親朋共聚和交換禮物。有女生就在社交平台發文，稱她遇到「最強聖誕交換禮物」，事關有人竟然以曾在網上瘋傳的「可樂之光」事件作構思，準備多罐飲品和樽裝水，甚至用保鮮盒盛載飲料，當作聖誕禮物，引來網友笑瘋，「真是太瘋狂了！」、「挺用心的」、「挺實用的，不僅可以喝，還送保鮮盒」、「想要了」。

聖誕交換禮物　神還原「可樂之光」事件

該女生在threads帳號「mahobobo」發布貼文，表示「我願稱之為最強聖誕交換禮物」。從她上傳照片所見，有人在參加聖誕交換禮物時，準備了多罐罐裝飲品以及樽裝水，甚至用保鮮盒盛載不足1罐容量的飲料，驟眼看或許覺得沒有什麼特別，不過原PO後補1張曾在網上瘋傳的截圖，相信勾起不少港人回憶。

本港曾傳出船家接訂單，客人列出所需飲品

其實以上禮物構思，源於本港早年曾流傳有人需要在魚排辦活動，所以向船家訂購飲品。事主當時在WhatsApp傳送訊息至船家，表示想要訂購「1.48枝330ml水；2.36罐正常Coca Cola；3.24盒檸檬茶；4.24盒菊花茶；5.24罐寶礦力；6.18罐玉泉忌廉；7.6罐Coke Light」，而小數點前方數字為列出項目，後方則為飲品數量。

船家將小數點前後數字合拼查看　弄出笑話惹全城恥笑

但或許是小數點中間沒有輸入空格，船家誤將小數點的前後合拼查看，疑惑不已便錄音問「有些數字我不是很明白，只看前兩欄就已經不懂了，1.48支水，意思是兩支都不夠嗎？2.36罐是可樂嗎？不過英文我又不懂，小數點後面那些又是怎麼計的呢？」、「我其實查了很久字典，我查到你們7.6罐那裡是叫可樂之光，但我們沒有可樂之光這個產品，你可以換成第二樣東西嗎？」。

雙方對話在網上流傳　網友稱「可樂之光」事件

船家之後如夢醒，再次錄音回覆「現在真是大事了，全城都在討論這個話題，1.48，2.36出事了，現在我兒子載我去看精神科」。當時雙方對話和語音在網上廣泛流傳，事件及後被網友稱之為「可樂之光」，時至今日仍不時有人在網上舊事重溫。

網友笑瘋讚實用：有得喝還送保鮮盒

許多網友紛紛表示欣賞，大讚送禮者「有料」、「出色」、「傑出的潮文現實化」、「真是太瘋狂了！」、「挺用心的」、「絕對最強」、「看到那些保鮮盒就知道你們真的瘋了」、「挺實用的，不僅可以喝，還送保鮮盒」、「想要了」，又笑稱「抽到那個要去看精神科」。

延伸閱讀：

女兒深信聖誕老人存在！母被迫扮馴鹿「生食紅蘿蔔」護童真勁有愛

獨特晾衣法？葵涌邨住戶打橫伸晾衣架至外牆　房屋署：已嚴正警告

文章授權轉載自《香港01》

交換禮物 聖誕節 社交 女生 上傳 照片 Threads

相關新聞

大陸新版外商鼓勵投資目錄出爐 寵物美容也能投

「十四五」收官之年，新版「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」（簡稱「鼓勵目錄」）日前發布，於2026年2月1日起施行...

最強聖誕交換禮物？他神還原「可樂之光」事件 網友大讚超用心

聖誕節相信不少人已準備好和親朋共聚和交換禮物。有女生就在社交平台發文，稱她遇到「最強聖誕交換禮物」，事關有人竟然以曾在網上瘋傳的...

聖誕假期開始 大批港人北上濟爆陸路口岸

香港聖誕假期，大批港人北上消閒，數十萬港人將陸路口岸全日擠爆，其中深圳灣口岸最長排隊輪候過關需時一個半小時...

被檢舉盜賣館藏文物 南京博物院前院長徐湖平傳已被帶走調查

南京博物院（南博）前院長徐湖平近日被檢舉大規模盜賣館藏文物，引發軒然大波，在大陸國家文物局、江蘇省委成立工作組赴南京展開...

雲南鎮雄傳礦難 至少4死3失聯

中國雲南省昭通市鎮雄縣一處煤礦昨天發生瓦斯外洩事故，至少造成4人死亡、3人失聯

香港平安夜機場冷清 業界：6成搭高鐵去內地 丁財兩不旺

香港聖誕節前的平安夜，過得較往常淡靜，機場大堂未見出門的人流，只有走台灣和日本等短途航線的櫃位有有排隊人龍，有旅客稱機場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。