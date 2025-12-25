前新疆書記馬興瑞舊部免職廣州書記 引發猜測

快訊

中央社／ 台北25日電

中國官媒日前披露，中共廣東省委常委馮忠華接任廣州市委書記，前書記郭永航「另有任用」。郭永航為前新疆書記興瑞任職深圳市委書記時期的祕書，由於馬興瑞被查傳聞甚囂塵上，郭永航免職的消息也引發猜測。

據中共廣東省機關報「南方日報」24日消息，中共中央批准馮忠華出任廣州市委書記，免去郭永航的廣東省委常委、廣州市委書記職務，「中央另有任用」。

據公開資料，55歲的馮忠華曾任住建部科技與產業化發展中心主任、住建部城鄉規劃司司長；2019年6月出任海南省副省長，2022年4月轉任海南省委常委、組織部部長；兩年後出任廣東省委常委、組織部部長。

被免去廣州市委書記職務的郭永航今年60歲，2015年5月從廣東省深圳市鹽田區委書記升任深圳市委常委、祕書長；2018年2月調任珠海市委書記；2021年12月出任廣州市委副書記、代理市長；2022年1月任廣州市市長；2023年6月任廣東省委常委、廣州市委書記。

值得注意的是，郭永航是現任中央政治局委員馬興瑞任職深圳時期的大祕。

馬興瑞於2013年11月擔任廣東省委副書記、政法委書記，2015年3月兼任深圳市委書記；2016年12月任廣東省委副書記、副省長、代省長；2017年1月任省委副書記、省長；2021年12年任新疆自治區書記；2022年中共20大晉升中央政治局委員。

馬興瑞7月被免去新疆書記一職，當時官方也稱「另有任用」，迄今未發布他的新職。

馬興瑞2015年3月到深圳任職，郭永航5月就成為馬興瑞的祕書長；馬興瑞升任廣東省委副書記並擔任省長後，郭永航升任珠海市委書記。

馬興瑞7月卸任新疆書記後，缺席本月的中央經濟工作會議，這是他半個月內至少第二次缺席重要高層會議。網上不斷傳出馬興瑞「出事」的消息，並稱他涉及曾任職軍工系統的貪腐，官方則尚未公布任何消息。

相關新聞

被檢舉盜賣館藏文物 南京博物院前院長徐湖平傳已被帶走調查

南京博物院（南博）前院長徐湖平近日被檢舉大規模盜賣館藏文物，引發軒然大波，在大陸國家文物局、江蘇省委成立工作組赴南京展開...

聖誕假期開始 大批港人北上濟爆陸路口岸

香港聖誕假期，大批港人北上消閒，數十萬港人將陸路口岸全日擠爆，其中深圳灣口岸最長排隊輪候過關需時一個半小時...

雲南鎮雄傳礦難 至少4死3失聯

中國雲南省昭通市鎮雄縣一處煤礦昨天發生瓦斯外洩事故，至少造成4人死亡、3人失聯

香港平安夜機場冷清 業界：6成搭高鐵去內地 丁財兩不旺

香港聖誕節前的平安夜，過得較往常淡靜，機場大堂未見出門的人流，只有走台灣和日本等短途航線的櫃位有有排隊人龍，有旅客稱機場...

港19歲大專生扮特務出示偽造「保密令」 騙走800萬新台幣

香港西區警區刑事部於日前展開代號「飊影」的執法行動，打擊各類詐騙及「搵（賺）快錢」罪案。行動中共拘捕20名男女，年齡為1...

大陸成都住宅區命名 禁用「中央」、「歐洲」等「誇張用語」

大陸四川成都市23日印發《成都市具有重要地理方位意義的住宅區、樓宇名稱批准管理辦法》，明確小區（指樓盤、住宅社區）名稱批...

