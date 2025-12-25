被檢舉盜賣館藏文物 南京博物院前院長徐湖平傳已被帶走調查

南京博物院（南博）前院長徐湖平近日被檢舉大規模盜賣館藏文物，引發軒然大波，在大陸國家文物局、江蘇省委成立工作組赴南京展開調查後，港媒披露，徐湖平夫婦23日已被帶走調查，實名檢舉的南博前職工也已被接去接受問詢。

港媒亞洲周刊23日下午在微博發布圖文，表示「2025年12月23日中午約12：30，劇終」，配圖是徐湖平的住宅。

港媒明報指，該張配圖是南京富貴山的獨棟別墅。報導引述鄰居稱，此前一晚附近已有公安駐守，徐宅的燈徹夜未熄。23日，徐宅門外停了幾輛公務車，「中午12點半左右被帶走，帶走的是徐湖平夫妻。」

亞洲周刊24日上午又發布一則貼文，指「南博腐敗窩案舉報人郭禮典早八點已被接到江蘇省委招待所西康賓館接受工作組（調查組）問詢 」，配圖是一輛黑色公務車。

南博盜賣文物事件，始於收藏家龐萊臣後人質疑，南博稱龐家50年代捐贈的明代知名畫家仇英作品「江南春」為贗品，卻以低價盜賣，如今更以人民幣8千萬元（約台幣3.4億元）天價出現在拍賣市場。

自稱南博文物典藏部退休員工郭禮典21日在社群發布影片，他秀出昔日工作證，實名舉報徐湖平「有組織、有預謀、大規模盜竊走私故宮南遷文物」；並指當年簽署「江南春」為「贗品」的就是徐湖平。徐透過盜竊文物牟利，以致數以千計國寶流失損毀。他還被控將多件書畫贈送給各級官員。