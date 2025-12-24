機場10分鐘辦完登機手續 香港平安夜、耶誕節丁財兩不旺

香港聖誕前的平安夜，過得較往常淡靜，機場大堂未見出門的人流，只有走台灣和日本的櫃位有人排隊，業界說六成出門觀光都乘高鐵去大陸。飲食業界則相信，平安夜和聖誕假期餐廳生意都會較去年遜色。

香港聖誕節當日放假，港人往常乘放假遠遊，今年節前平安夜日，香港機場離境大堂未見人流擁擠，但在飛台灣、日本等短途航線的櫃位，還是有排隊人龍。有旅客稱機場人流比預期少，只用約十分鐘就辦好登機手續。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬認為，今年聖誕節假期有約一千五百個旅行團離港，與往年相若，但當中六成是前往中國大陸的高鐵團。且其他旅行團也以短途為主，前往北歐等長線旅行團只佔少數。

但楊淑芬香港天氣及節日氣氛會吸引旅客，預料假期期間的海外旅客比例較平日略高，但由於旺季酒店房價較貴，預計本月到香港的大陸團將由上月逾六千團減至本月逾四千團，大陸自由行旅客之中，有一半以上即日來回。

出門人不多，但香港餐飲生意仍淡。香港餐飲聯業協會會長黃家和說，今年聖誕假期的餐廳生意較去年遜色，預計平安夜和聖誕節的餐廳營業額，比去年少大約一成。算來去年平安夜單日生意額達到約四億港元，今年預計回落至約三億六千萬港元。

黃家和認為，生意下跌的原因，與大批市民外遊、來港旅客消費力下降有關，加上受大埔宏福苑火災影響，市民心情未回復。香港部分大型慶祝活動需延期或取消，對專做大型慶祝活動的食肆影響較大，而今年的維港煙花匯演取消，不少食客取消維港兩岸食肆的訂座，但今年中環皇后像廣場設置巨型聖誕樹，相信能吸引旅客前往中區，有助帶動灣仔、銅鑼灣及中上環的食肆生意。

今日平安夜香港政府取消了部份大型活動，港鐵及部分輕鐵線仍提供通宵服務，港鐵下午三時起即分階段加強服務，提早行駛晚上繁忙時段班次，且將通宵行駛，輕鐵七條路線亦會通宵服務；港鐵機場快綫平安夜晚會延長服務時間。

為配合平安夜和聖誕節慶祝活動，香港警方 連兩日會視情況在酒吧街蘭桂坊一帶及尖沙咀，實施臨時人流安全管理措施及特別交通安排，中環一帶二十四日下午二時就開始封路。