大陸「澎湖灣」幼兒園車墜入池塘 園長幼童共8人喪生

一輛由中國江西省彭澤縣「澎湖灣」幼兒園羅姓園長駕駛的SUV型車，23日下午4時在行經一處鄉間道路時，疑因天雨路滑落入一旁3公尺深的池塘內，車內包括羅姓園長、6名幼童在內共8人全數喪生，當地官方目前正在調查事故原因及處置善後。

界面新聞報導，根據彭澤縣公安局發布的警情通報提到，事故地點為彭澤縣定山鎮響水村的一條鄉村道路。經調查，車輛是由現年49歲的羅姓女園長駕駛，車內共有8人。雖經公安、消防、醫療等單位人員前往救援，但車內8人均已死亡。

根據報導，這家「澎湖灣」幼兒園為私立幼兒園，在當地屬中等規模，2015年成立，法定代表人為羅細紅。據家住事發地附近的一名陶女士表示，事發時車上仍有6名幼兒，園長羅細紅和另1名駕駛也在車上。至於事發前，這輛車曾先後前往不同村莊送幼兒回家，部分村莊的幼兒已提前下車。

當地村民提到，肇事路段為一段下坡路，且道路較為狹窄，且屬彎道，僅能讓2輛車會車，平時駕車經過需要格外小心。而昨天事發時下著毛毛雨，路面比較濕滑。

根據報導，界面新聞多次撥打「澎湖灣」幼兒園公開的3個電話號碼，其中2個號碼關機，另1個號碼則無人接聽。