快訊

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

北市信義快文山隧道9車「連環撞」現場畫面曝光 疑未保持安全距離

趁假期物流龐大魚目混珠 香港海關查獲逾1.5億元仿冒名牌品

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港海關近日執行「聖誕守衛」特別執法行動，檢獲約8.3萬件仿冒名牌貨，總值約3,600萬港元。（截自香港文匯網）
香港海關近日執行「聖誕守衛」特別執法行動，檢獲約8.3萬件仿冒名牌貨，總值約3,600萬港元。（截自香港文匯網）

為打擊假日期間跨境轉運冒牌物品活動，香港海關8至19日展開代號「聖誕守衛」行動，共偵破28宗案件，查獲約8.3萬件冒牌物品，總值約3,600萬港元（合約新台幣1.5億元），包括假的Cartier腕表和CHANEL包包等。

星島日報報導，香港海關發現，有不法分子利用大型節日的貨運物流高峰期，將冒牌物品轉運到歐美、中東及非洲等海外地區，企圖魚目混珠混合正品一併銷售；或者是重新包裝，轉到其它高消費市場圖利，甚至藉機開拓新市場。

調查顯示，本次行動中所檢獲的冒牌物品全部都是轉運往海外地區，目的地包括美洲、歐洲、中東及非洲等。部分案件中，冒牌物品經香港直接運往歐洲、澳洲和美國等地，這些冒牌物品的品質和價值相對較高，估計是要將該批冒牌物品和正品混合銷售。

報導稱，部分冒牌物品會連同本身的包裝物料一起運送，估計先運到中東和非洲等地區重新包裝，再轉運到其它消費力較高的市場出售以減低成本；部分物品被運往南美及中非等地區，這些地區之前較少見，不排除不法分子「開拓新市場」。

香港海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任連桂耀表示，海關留意到每逢大型網購節日，加上耶誕節前夕，商家都會以大幅優惠吸引顧客；期間貨物的交易量龐大，物流亦會進入高峰期。不法分子伺機利用龐大的物流量作掩護，將冒牌物品魚目混珠經香港轉運，逃避執法人員檢查。

香港 海關 物流

延伸閱讀

粵車南下 首批入境香港

K-POP演唱會香港登場中國播出 文化交流中斷來首見

河套香港園區開園 港府盼成創科橋頭堡 力推港人富有強大

俄羅斯再襲敖德薩 烏克蘭：俄欲徹底破壞海運物流

相關新聞

趁假期物流龐大魚目混珠 香港海關查獲逾1.5億元仿冒名牌品

為打擊假日期間跨境轉運冒牌物品活動，香港海關8至19日展開代號「聖誕守衛」行動，共偵破28宗案件，查獲約8.3萬件冒牌物...

「九重之下」 揭北京城秘事

「九重之下——故宮造辦處舊址考古成果展」近日亮相北京故宮博物院永壽宮，166件文物揭北京城祕事。

15年前就舉報… 南博退休職工：前院長徐湖平盜故宮國寶

南京博物院「江南春」事件再掀風波，一名自稱南博退休職工郭禮典21日實名舉報南博前院長徐湖平，大規模盜竊、走私故宮國寶文物...

中國女乘客在歐洲郵輪蒸發 母：登船當天是她32歲生日

一名中國女性乘客近日在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪上失蹤，引發多國關注。郵輪公司稱，這名女乘客董秦12月10日...

後廚髒亂、食材過期… 上海網紅黃魚麵館被調查

近日，上海徐匯區市場監管局針對網紅餐飲店展開執法檢查，檢查了一家叫「明呈黃魚麵館」的網紅店，並且公布了執法過程，相關視頻...

港工廈驚見1層劏成86戶 藏火災隱患 住戶怕被逼遷不敢承認

大埔宏福苑的五級大火，敲醒了市民的防火意識。巡查了觀塘、土瓜灣、紅磡區等多幢工廈，發現普遍存在消防隱患及樓宇結構問題。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。