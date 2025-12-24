趁假期物流龐大魚目混珠 香港海關查獲逾1.5億元仿冒名牌品

為打擊假日期間跨境轉運冒牌物品活動，香港海關8至19日展開代號「聖誕守衛」行動，共偵破28宗案件，查獲約8.3萬件冒牌物品，總值約3,600萬港元（合約新台幣1.5億元），包括假的Cartier腕表和CHANEL包包等。

星島日報報導，香港海關發現，有不法分子利用大型節日的貨運物流高峰期，將冒牌物品轉運到歐美、中東及非洲等海外地區，企圖魚目混珠混合正品一併銷售；或者是重新包裝，轉到其它高消費市場圖利，甚至藉機開拓新市場。

調查顯示，本次行動中所檢獲的冒牌物品全部都是轉運往海外地區，目的地包括美洲、歐洲、中東及非洲等。部分案件中，冒牌物品經香港直接運往歐洲、澳洲和美國等地，這些冒牌物品的品質和價值相對較高，估計是要將該批冒牌物品和正品混合銷售。

報導稱，部分冒牌物品會連同本身的包裝物料一起運送，估計先運到中東和非洲等地區重新包裝，再轉運到其它消費力較高的市場出售以減低成本；部分物品被運往南美及中非等地區，這些地區之前較少見，不排除不法分子「開拓新市場」。

香港海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任連桂耀表示，海關留意到每逢大型網購節日，加上耶誕節前夕，商家都會以大幅優惠吸引顧客；期間貨物的交易量龐大，物流亦會進入高峰期。不法分子伺機利用龐大的物流量作掩護，將冒牌物品魚目混珠經香港轉運，逃避執法人員檢查。