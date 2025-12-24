「九重之下」 揭北京城秘事

「九重之下——故宮造辦處舊址考古成果展」近日亮相北京故宮博物院永壽宮，166件文物揭北京城祕事。

展覽主角是造辦處舊址，近傍三大殿，是各個時期各種重要宮廷建置的選址之地。歷時5年，這裡取得了紫禁城考古迄今為止最為豐碩的成果，為闡釋故宮建築歷史文化價值，豐富北京建築史等提供最新考古實證。

最顯著的成果濃縮在一面展牆上——1∶1復原編號JP24解剖溝截面。重重疊疊的鏟痕上，牆基等元明清三代遺跡交錯重疊分佈；金代至清代的建築構件、陶瓷、動物骨骼等遺物零星冒頭。「這一眼，700年。」故宮博物院考古部主任徐海峰詩意形容這面土牆，「北京是典型的古今重疊型城址。紅牆黃瓦、青磚地面下，密佈著幾個時代的營造、改建、廢棄的痕跡。」

作為清代巧匠匯聚地，存在了236年的造辦處裡，絕活兒更是數不過來。徐海峰指著一櫃子出土玻璃殘件舉例：「康熙在造辦處建立玻璃廠後，這種當時的新興工藝材料被各傳統匠作門類融合。出土玻璃製品種類豐富，鐘錶附近出土最多。」

匠人的生活日常也被從土裡解讀出來。通過土樣浮選等研究方式，當年匠人的飲食構成揭祕：豬、羊、牛、雞、鵝都上桌了，偶爾也吃螃蟹、貝類等水產食物。

徐海峰說：「地層如史書，考古就是將書頁從塵埃中層層揭示。過去5年，考古人遵從最小干預的原則，力求讀懂這些痕跡。明年，更精細化的考古還將繼續。」