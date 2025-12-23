快訊

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

黑龍江大通溝煤礦事故 被困5人全部罹難

中央社／ 台北23日電

中國黑龍江省豐源礦業公司大通溝煤礦21日發生透水事故，導致5人被困。據陸媒報導，5名被困人員今天陸續被找到，均已遇難。這座煤礦此前被發現3項重大缺失，6月停產整頓並經驗收合格後復產。

新華社報導，黑龍江豐源礦業公司大通溝煤礦透水事故，經全力救援，本次事故中被困的5名受困人員陸續被找到，經確認，5人均無生命體徵，不幸遇難。目前，善後處置工作已全面展開，事故原因正在進一步調查。

21日凌晨4時30分許，大通溝煤礦發生透水事故，5人被困，引發中國社會關注。

據陸媒極目新聞，今年5月27至28日，中國國家礦山安全監察局黑龍江局監察執法一處曾對這座煤礦展開監察執法，發現3項重大事故隱患。一是礦坑未按照中國國家規定範圍使用安全生產費用，安全投入不足；二是礦坑可採煤期小於中國國家規定的最短時間，未主動限產或停產；三是違規使用已淘汰的機具。

報導說，有鑑於此，官方下令大通溝煤礦自6月6日起停產整頓3天。6月10日，該煤礦經滴道區應急管理局現場覆核驗收合格，並經中國國家礦山安全監察局黑龍江局監察執法執法一處審核，同意恢復生產。

報導說，8月、9月及12月初，中共滴道區委書記錢國峰曾深入大通溝煤礦督導檢查安全生產工作。

根據環境部化學物質管理所，「透水事故」是指礦區開採過程中，因防水措施不夠周全而導致地表水和地下水經過裂隙、斷層等各種通道流入礦區內，致使礦場設備損毀或礦坑內的工作人員發生傷亡之事，主因來自煤礦礦廠的水害防治制度未明確落實。

黑龍江

延伸閱讀

日本公布「首都直下型地震」最新報告 1.8萬人恐罹難、經損17兆元

本田大陸工廠 月底暫減、停產

汽車晶片短缺效應 本田中日車廠計劃停產

「透明工廠」不再負責生產！Volkswagen首度有德國廠全面停產

相關新聞

長沙爆發外送員大規模抗爭 事件延燒至今晨

大陸湖南長沙昨日爆發一起外送員抗議事件，起因是外送員抗議被限制騎電瓶車進入一處社區送餐，多個外送平台騎手集結現場聲援。抗...

中國女乘客在歐洲郵輪蒸發 母：登船當天是她32歲生日

一名中國女性乘客近日在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪上失蹤，引發多國關注。郵輪公司稱，這名女乘客董秦12月10日...

港工廈驚見1層劏成86戶 藏火災隱患 住戶怕被逼遷不敢承認

大埔宏福苑的五級大火，敲醒了市民的防火意識。巡查了觀塘、土瓜灣、紅磡區等多幢工廈，發現普遍存在消防隱患及樓宇結構問題。不...

南京博物院前院長遭控走私文物 陸國家文物局展開核查

被譽為中國三大博物館之一的南京博物院，近日爆出重大醜聞。南京博物院館藏明代仇英《江南春》圖卷近日竟出現在拍賣市場，並傳出...

不願無效付出 調查：大陸近8成職場人會因「內捲」跳槽

大陸內捲式（過度競爭）競爭覆蓋多個產業，也影響到人力市場。最新報告顯示，大陸78%職場人會因內捲跳槽，職場人對健康工作環...

15年前就舉報… 南博退休職工：前院長徐湖平盜故宮國寶

南京博物院「江南春」事件再掀風波，一名自稱南博退休職工郭禮典21日實名舉報南博前院長徐湖平，大規模盜竊、走私故宮國寶文物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。