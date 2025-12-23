不願無效付出 調查：大陸近8成職場人會因「內捲」跳槽

大陸內捲式（過度競爭）競爭覆蓋多個產業，也影響到人力市場。最新報告顯示，大陸78%職場人會因內捲跳槽，職場人對健康工作環境與生活平衡的訴求，也推動企業人力資源管理的轉變，大陸8.4%公司已推行「強行下班」制度。

《第一財經》報導，招募網站「智聯招聘」近日發《2025雇傭關係趨勢報告》顯示，近八成職場人坦言，若長期處於過度內捲的環境中，會萌生離職念頭，其中31.5%表示「更傾向於尋找工作節奏更健康的企業」。職場人也會採用「策略性摸魚」、下班後開啟消息免打擾，拒絕「表演式」工作等行為來反內捲。

大疆、海爾、美的等大陸企業今年以來相繼推出反內捲措施，像是下班時間到會強制下班、抵制無效加班、嚴禁非必要會議。報告顯示，這些變化表明企業開始調整考核和激勵機制，從傳統的考勤制轉向價值制，要聚焦於員工的實際貢獻和成果品質，而非工作時長。

調查數據顯示，大陸8.4%公司已正式推行「強行下班」制度，50.8%企業秉持「不強制也不鼓勵加班」的中性態度，另有40.8%的企業仍保留提倡加班的文化導向。

對於求職者來說，54.5%職場人將「優化薪酬激勵機制」列為首選，職場人期待通過合理的薪酬設計與明確的價值認可，打破「多勞未必多得」的無效付出。