南京博物院前院長遭控走私文物 陸國家文物局展開核查

被譽為中國三大博物館之一的南京博物院，近日爆出重大醜聞。南京博物院館藏明代仇英《江南春》圖卷近日竟出現在拍賣市場，並傳出南京博物院前院長徐湖平長期以來有組織、有預謀、大規模盜竊走私文物。央視新聞今日報導，大陸國家文物局已成立工作組，就南京博物院文物管理中的有關情況開展核查。

上海澎湃新聞17日獨家報導，中國近代收藏家龐萊臣（1864年-1949年）的後人，1950年代曾向南京博物院捐贈大量珍貴古代書畫，共有137件（套）之多，但其中一件明代仇英《江南春》圖卷今年竟突然在北京一場藝術拍賣上亮相，估價高達人民幣8,800萬元。

對此，南京博物院解釋，龐萊臣後人當年捐贈的137幅龐家收藏中，有五幅畫作1960年代已被專家鑑定為偽作。南京博物院1990年代依照《博物館藏品管理辦法》，對這五幅畫作進行了「處置」。

除龐萊臣後人捐贈南京博物院的文物疑似遭盜賣，香港星島日報指出，曾任南京博物院文物典藏部的郭禮典本月21日也上傳影片，手持工作證及2008年南京博物院職工聯名舉報材料等文件，「向國家文物局、公安部實名舉報南京博物院前院長徐湖平有組織、有預謀、大規模盜竊走私故宮南遷文物」。

報導稱，故宮南遷文物一共有2,211箱、有10萬多件文物，存放於南京朝天宮庫房。郭禮典指控，徐湖平任職南京博物院院長期間，未經大陸國家文物局批准，擅自撕毀文物保管箱上的抗戰時期的封條，取出大量珍貴文物。

郭禮典表示，徐湖平指使鑒定專家將包括故宮文物在內、館藏文物鑒定為「贗品」，然後低價銷售給自己主管的江蘇省文物商店，再轉手倒賣給其子徐湘江在上海開的文物拍賣公司，最後出售給法國的商人和各地文物販子，從中謀取暴利。