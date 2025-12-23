快訊

割頸案後／監院揭制度破口 校安人力沒補、記過成勳章

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

聽新聞
0:00 / 0:00

南京博物院前院長遭控走私文物 陸國家文物局展開核查

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
南京博物院前院長徐湖平遭控有組織、有預謀、大規模盜竊走私文物，對此，大陸國家文物局已成立工作組開展核查。南京博物院前身是1933年由蔡元培等人倡建的國立中央博物院，是中國創建最早的博物館、中國第一座由國家投資興建的大型綜合類博物館。（新華社）
南京博物院前院長徐湖平遭控有組織、有預謀、大規模盜竊走私文物，對此，大陸國家文物局已成立工作組開展核查。南京博物院前身是1933年由蔡元培等人倡建的國立中央博物院，是中國創建最早的博物館、中國第一座由國家投資興建的大型綜合類博物館。（新華社）

被譽為中國三大博物館之一的南京博物院，近日爆出重大醜聞。南京博物院館藏明代仇英《江南春》圖卷近日竟出現在拍賣市場，並傳出南京博物院前院長徐湖平長期以來有組織、有預謀、大規模盜竊走私文物。央視新聞今日報導，大陸國家文物局已成立工作組，就南京博物院文物管理中的有關情況開展核查。

上海澎湃新聞17日獨家報導，中國近代收藏家龐萊臣（1864年-1949年）的後人，1950年代曾向南京博物院捐贈大量珍貴古代書畫，共有137件（套）之多，但其中一件明代仇英《江南春》圖卷今年竟突然在北京一場藝術拍賣上亮相，估價高達人民幣8,800萬元。

對此，南京博物院解釋，龐萊臣後人當年捐贈的137幅龐家收藏中，有五幅畫作1960年代已被專家鑑定為偽作。南京博物院1990年代依照《博物館藏品管理辦法》，對這五幅畫作進行了「處置」。

除龐萊臣後人捐贈南京博物院的文物疑似遭盜賣，香港星島日報指出，曾任南京博物院文物典藏部的郭禮典本月21日也上傳影片，手持工作證及2008年南京博物院職工聯名舉報材料等文件，「向國家文物局、公安部實名舉報南京博物院前院長徐湖平有組織、有預謀、大規模盜竊走私故宮南遷文物」。

報導稱，故宮南遷文物一共有2,211箱、有10萬多件文物，存放於南京朝天宮庫房。郭禮典指控，徐湖平任職南京博物院院長期間，未經大陸國家文物局批准，擅自撕毀文物保管箱上的抗戰時期的封條，取出大量珍貴文物。

郭禮典表示，徐湖平指使鑒定專家將包括故宮文物在內、館藏文物鑒定為「贗品」，然後低價銷售給自己主管的江蘇省文物商店，再轉手倒賣給其子徐湘江在上海開的文物拍賣公司，最後出售給法國的商人和各地文物販子，從中謀取暴利。

郭禮典並稱，徐湖平為逃脫法律制裁，先後將多件書畫贈送給各級政府領導，包括2004年落馬的江蘇省檢察院檢察長、江蘇省反貪局局長韓建林。自2008年起，已有40多位職工聯名舉報多次，但由於行賄對象太多，背後勢力過於龐大，最終都不了了之。

南京博物院受贈明朝畫家仇英的《江南春》圖卷流入拍賣市場。圖為《江南春》局部。（圖／取自微博)
南京博物院受贈明朝畫家仇英的《江南春》圖卷流入拍賣市場。圖為《江南春》局部。（圖／取自微博)

文物 故宮 規模

延伸閱讀

捐古畫竟遭拍賣 港媒：文物處理黑幕比小說還精彩

贈南博古畫竟流入拍場 龐萊臣後人索討「消失的畫作」

南京博物院藏古畫流入拍場爭議延燒！陸文物局：已接到舉報

影／肉形石登場！「勁水國寶：故宮X蘭博特展」開箱 6件文物搶先看

相關新聞

長沙爆發外送員大規模抗爭 事件延燒至今晨

大陸湖南長沙昨日爆發一起外送員抗議事件，起因是外送員抗議被限制騎電瓶車進入一處社區送餐，多個外送平台騎手集結現場聲援。抗...

南京博物院前院長遭控走私文物 陸國家文物局展開核查

被譽為中國三大博物館之一的南京博物院，近日爆出重大醜聞。南京博物院館藏明代仇英《江南春》圖卷近日竟出現在拍賣市場，並傳出...

公車女乘客睡醒驚見「有隻手放大腿上」 只敢拍照不敢出聲 網呼籲報警

任何人遇到性騷擾事件，都應該立刻出聲並檢舉。

2名港女子吃2000元霸王餐？餐廳急尋人反遭網暴 網友：害香港人丟臉

北上吃「霸王餐」？

「粵車南下」入境香港市區政策 今正式實施

「粵車南下」入境香港市區政策23日正式實施，獲批並成功預約的廣東家用轎車，可經港珠澳大橋珠海公路口岸直達香港市區。港珠澳...

王心凌男孩、祝你平安奪命4問 懷舊風藏中國經濟密碼

當前中國經濟究竟如何？除了出口表現尚可，根據大陸國家統計局日前公布的11月總體經濟數據，消費、投資、房市等多項指標均呈惡化趨勢，但統計局發言人付凌暉仍堅稱，中國經濟延續「穩中有進」的發展態勢，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。然而從中國社會近年瀰漫的懷舊風，或許更能反映一般民眾對當前經濟的真實感受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。