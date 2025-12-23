快訊

2名港女子吃2000元霸王餐？餐廳急尋人反遭網暴 網友：害香港人丟臉

香港01／ 布萊恩／報導
北上吃「霸王餐」？有中國大陸餐廳在小紅書發文並附上照片，指控有2名香港女子用餐後消費400多元人民幣，卻在未顯示「付款成功」的情況下直接離開，事後「人也找不到」，導致店員只能自行墊付餐費。餐廳無奈發文尋人，直呼：「能不能聯絡我一下？」

事件引發中港兩地網友熱烈討論，有人怒批2名女子行為誇張，「根本是吃霸王餐」、「害香港人形象受損」，並建議店家直接報警；也有人認為未必是刻意逃單，「會不會她們自己也不知道付款沒成功？」不過隨即遭到其他網友反駁，「不太可能，付款成功一定會跳出完成畫面，沒成功還會停在輸入密碼頁面」。

廣州餐廳指控2名港籍女子吃441元人民幣霸王餐

使用電子支付時，應確認顯示「付款成功」再離開。位於廣州天河佳兆業廣場的一家餐廳，於12月21日冬至當天在小紅書發文尋人，表示當晚有2名香港女子用餐後未完成付款就離開，「半小時前被兩個香港人跑單了，付款沒有成功，人也找不到」。

從餐廳上傳的補印收據可見，該筆消費發生於12月21日晚間，2人共消費441元人民幣（約新台幣2000元）。

員工自行墊付餐費　餐廳急尋當事人

餐廳表示，由於始終聯絡不上2名女子，最後只能由員工先行墊付400多元人民幣，並無奈喊話，「如果那兩位姐姐發現自己其實沒有付款成功，能不能主動聯絡我？」

網友怒批：害香港人丟臉

不少來自中國大陸與香港的網友留言痛批，「吃霸王餐！」、「害香港人丟臉」、「建議直接報警處理」。

是否刻意逃單？網友意見兩極

不過，也有網友替2人緩頰，認為未必是故意逃單，「會不會她們真的不知道沒付成功？」、「也有可能不熟支付寶，以為已經付了」、「我也遇過自己這邊顯示扣款，但店家那邊沒收到款項的狀況」。

但隨即引來大量反駁聲浪，「不可能，付款成功一定會有完成頁面」、「不管是微信還是支付寶，大家都會等到顯示完成才離開」、「正常人都會把完成畫面給店家看一眼，哪有人掃完碼什麼都不看就走」、「讓客人沒確認就離開，其實對店家來說風險真的很高」。

文章授權轉載自《香港01》

