公車女乘客睡醒驚見「有隻手放大腿上」 只敢拍照不敢出聲 網呼籲報警

香港01／ 喬納森／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

任何人遇到性騷擾事件，都應該立刻出聲並檢舉。一名女子在網路上發文表示，自己在公車上疑似遭到隔壁男乘客性騷擾。該名男子雙手交疊放著，但其中一隻手的手指卻刻意伸直，指向女子的大腿位置。女子在車上睡著，醒來後發現「有隻手放在大腿上」，於是拍下對方的姿勢並上網公審。

不少網友建議她直接報警，認為「很明顯是故意的，遇到這種事不要害怕，一定要出聲」、「除了報警，也要讓大家知道，這種變態最好被社會封殺」。

女網友控訴搭公車遭變態摸大腿性騷擾

一名女網友在Threads發文投訴，表示搭公車時遇到「變態男」，「不知道對方是不是故意的」。該男子雙手交叉放著，但其中一隻手五指伸直，與原PO的大腿距離非常近。原PO表示自己在睡覺時多次醒來，覺得怪怪的，「好像有東西壓著，但又說不出是哪裡」，直到她把包包移開後，才發現「有一隻手放在大腿上」。她也強調，當時自己穿的是短褲，但並不暴露。

不少網友建議原PO當下就該出聲或報警，「這種動作真的很明顯，一般人就算雙手交叉，也不會把手指伸直，支持原PO公開長相並報警」、「很明顯是故意的，這種人不用幫他遮臉，遇到這種事不要怕，一定要說出來」、「就算不是伸手，他後面那麼多雙人座不坐，偏偏坐在陌生女生旁邊？建議女生以後都坐走道位，別讓有心人士把你卡住」。

網友提醒：遇到事情一定要出聲並報警

也有網友表示，「下次直接錄影，然後下車跟司機說有人性騷擾你，要報警，不能姑息這種慣犯」、「我以前朋友也遇過類似情況，她沒有大叫，而是直接抓住對方的手往反方向扭，對方因為理虧也不敢出聲」。

文章授權轉載自《香港01》

