麥當勞港男1人用餐！慘遭遊客清桌霸座後續更衰 經理KO獲讚

香港01／ 撰文：布萊恩
有港男於社交平台發文，指他獨自在麥當勞（McDonald's）用餐時遇到無禮旅客，對方以「無賴」手段霸佔餐桌。（美聯社）
外出用餐應座位有限，但不應「強行霸位」。有港男於社交平台發文，指他獨自在麥當勞McDonald's）用餐時遇到無禮旅客，對方以「無賴」手段霸佔餐桌，包括把垃圾掃到對方餐盤等，「想霸佔整張桌子」。港男不滿斥責，惟對方裝作聽不懂廣東話，也沒有道歉，更在沒有消費下，坐在麥當勞吃薯片。原PO忍無可忍，決定呼喚經理到來，最終成功「KO」對方。

事件引來網友熱議，紛紛大讚原PO及經理「做得好」，「欺善怕惡，有時太忍讓只會讓他們得寸進尺，不合理的事情一定要發聲」、「對著這些垃圾比他惡就行」。

該港男於9月20日在社交平台Threads發文講述事件，留言「吃麥當勞又見識到無賴的新招式」。他憶述於麥當勞用餐吃到一半，突然有遊客想「霸佔整張桌子」，「賤」招盡出，「他拿紙巾擦桌子我也沒理，他老是把東西掃到地上，但這次是掃向我盤裡的食物」。

麥當勞港男一人用餐 遇無賴客人耍賤霸佔座位

原PO不滿斥責對方，惟對方裝作聽不懂廣東話，也沒有道歉，後來更在沒消費下吃外來食物，「裝作沒事坐下還打開薯片，沒買麥當勞的東西吃」。

無賴客人被經理KO

原PO目擊惡行，忍無可忍呼叫經理處理，終令對方知難而退，「最後叫經理直接收了他X！遇到無賴真的不用客氣」。

網友讚做得好：太忍讓只會讓他們得寸進尺

網友看過貼文議論紛紛，大讚原PO及經理「做得好」，「不想做到這樣，但有時真的要狠狠地教訓他們，他們才會收斂，你一退他們就會得寸進尺」、「真是忍夠了，給面子他們又以為怕了他們」、「欺善怕惡，有時太忍讓只會讓他們得寸進尺，不合理的事一定要出聲，還要大聲呵斥他，大聲到讓其他人都聽到，他就會傻傻地收手」、「對著這些垃圾比他惡就行」。

延伸閱讀：

尖沙咀麥當勞兩旅客食杯麵　職員這樣做才離開　網民：做得好啱

貴州新屋苑自來水變藍、管道積藍垢　多名住戶體檢驚見肺部有結節

文章授權轉載自《香港01》

麥當勞 桌子 McDonald Threads 總經理

