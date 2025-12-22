港深創科園開園 60家企業陸續進駐

快訊

中央社／ 香港22日電

港深科技創新合作區香港園區（港深創科園）今天開園，行政長官李家超在典禮上致辭時說，目前已有60家海外、中國大陸和香港本地企業或機構陸續進駐。

這個園區由香港和中國大陸深圳市共同開發成立，分為香港園區和深圳園區，分別位在深圳河南北兩側的河套地區，只有一河之隔，也稱為「河套合作區」。

李家超說，河套合作區是中國「十四五」規畫下「粵港澳大灣區」的一個「重要合作平台」，發展目標是成為世界級創新平台。

他說，香港園區第1批3座大樓已落成，其中2座實驗室大樓已有超過60家來自海外、中國大陸及本地企業或機構簽約進駐，出租率近80%，其餘5座大樓將於2027年起陸續完工。

李家超表示，連接港深兩個園區的西面跨河連接橋工程今天正式啟動，將打通河套合作區的交通網路，以促進跨境人員流動。

港深創科園占地87公頃，是現有香港科學園的4倍，新園區聚焦發展生命健康科技、人工智慧與數據科學、新能源、新材料、微電子、機器人等產業。

香港 李家超 深圳

