南京博物院退休職工稱曾多年向各部門舉報前院長未果

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
因「江南春」糊塗帳，而陷於輿論風口困境的南京博物院。（微𨍭照片）
南京博物院《江南春》事件再掀風波，一名自稱南博退休職工的男子稱，他15年前就曾實名舉報前院長徐湖平，但一直未收到有效反饋。

中新社報導，南京博物院館藏的明代仇英《江南春》圖卷現身拍賣市場一事，出現新風波。一名自稱為南博典藏部退休職工的男子12月21日實名舉報南博原院長徐湖平，引發社會輿論關注。

舉報人12月22日對中國新聞周刊表示，他從2010年起向多部門舉報徐湖平，但一直未收到有效反饋，「我如果誣陷他，我也要承擔法律責任」，希望有關部門調查此事。

對此，媒體向大陸國家文物局全國文物違法舉報電話反饋，接線人員表示，關於「南博事件」上周已經接到舉報，正在核實，而關於上述退休員工的舉報事宜，目前平台沒有接到相關舉報，暫時無法處理。

中國新聞周刊隨後致電江蘇省紀檢監察機關舉報電話，對方回覆稱：「經過紀委工作人員和領導核實確認過，您的問題需要找江蘇省文旅廳反映，目前暫時無法處理」。

對於「南博事件」相關事宜，南京博物院名譽院長龔良則對中國新聞周刊表示，「這個事情，我沒什麼可說的，抱歉。」

中國近現代收藏大家龐萊臣後人捐給南京博物院的明代仇英《江南春》圖卷，近日出現在一場藝術拍賣預展中。南博則稱龐萊臣後人捐贈的137幅龐家收藏畫作中，五幅畫作1960年代已被專家鑑定為偽作。南京博物院1990年代依照《博物館藏品管理辦法》對這五幅畫作進行了「處置」。

但龐萊臣曾孫女龐叔令反駁說，其父龐增和與她於1959年向南京博物院捐贈的文物，都是珍品，不存在偽作，但南京博物院擅自認定五件藏品系偽作的行為，嚴重損害曾祖父及父親的聲譽。

被舉報的南京博物院前院長徐湖平。（圖／取自微博）
南京博物院退休員工郭禮典實名舉報前院長徐湖平。（微博照片）
