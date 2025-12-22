廣州至湛江高鐵今天通車 粵西融入灣區「90分鐘生活圈」

12月22日上午，廣州至湛江高鐵首發列車在廣州白雲站正式啟動，將行駛逾400公里，直達湛江北站，全程最快僅需90分鐘左右。這條被稱為「廣東史上最長高鐵」的廣湛高鐵通車後，大幅縮短粵西地區到粵港澳大灣區的時空距離，粵西歷史性融入大灣區「90分鐘」交通圈。

「今次很榮幸能『飲頭啖湯』，從廣州白雲站直達位於湛江中心城區的湛江北站的高鐵時間只需90分鐘左右，較廣州南站至湛江西站的動車時間縮減約一半。」旅客黃先生表示，期待廣湛高鐵在廣州的始發站加快引入廣州站，進一步實現「高鐵進城」，屆時廣州中心城區到湛江中心城區也僅約1.5小時。

據香港文匯網報導，在列車上看到，菠蘿咕嚕肉、黃燜雞等多款人民幣20元至40元的特色餐食，鹹味鮮果茶系列飲品「咸黃皮津津茶」、「霸氣鳳梨茶」等亮相，既體現粵西物產豐饒與濱海風情，又展現當地飲食文化，讓高鐵旅客率先品嘗粵西的鮮活風味。

廣湛高鐵運營初期每日開行列車最高達64列，廣州至湛江最快運營時間較廣州經江門至湛江運行最快時間縮減了超1個小時。湛江經濟技術開發區管委會主任楊傑東表示，廣湛高鐵開通產生的「同城效應」，將為湛江產業發展帶來多維度利好，將促進區域協同深化、產業鏈升級與市場拓展、人才流動優化等。

「『早上廣州喝早茶，下午湛江嘆海鮮』的愜意生活圖景照進現實。」湛江本土文創設計師黃丹鳳表示，廣湛高鐵大幅壓縮了粵西與灣區的時空距離，顯著降低人才流動成本，推動人才從單向吸引轉向雙向互動，以「高鐵+產業+人才」聯動實現雙向共贏。而粵西地區的文旅產業與民宿經濟也有望實現「快旅慢遊」的升級。