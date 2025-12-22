快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

父出軌兒子女友！ 母子當街捉姦變「一家4口」結局傻眼

香港01／ 撰文：布萊恩
廣州1名父親出軌兒子女友，被兒子和母親「捉姦」撞破。示意圖／AI生成
廣州1名父親出軌兒子女友，被兒子和母親「捉姦」撞破。示意圖／AI生成

關係好亂！網路瘋傳1段影片，指廣州1名父親出軌兒子女友，被兒子和母親「捉姦」撞破，觸發4人街頭混戰，其間父親一直護著女友，掌摑「正宮」妻子和拳毆兒子，兒子則一輪連環拳暴打反擊。直到警方到場，4人才停手。影片引來網友熱議，「毀三觀！」，也有人笑言「誘其子必誘其父」。

綜合大陸媒體報導，事發2024年2月20日，地點在廣東廣州番禺。據報1名男子發現女友與父親疑似有不正常男女關係，於是找來母親一同「捉姦」，結果真的撞破2人正在偷情，觸發4人大亂鬥。

從網上流傳影片見到，4人正在1個門口對峙談判，父親伸手擋在女友前面守護，與兒子作勢互兇，母親則一直扯著女友左手，女友衣服也被拉到幾乎走光。

這時父親突然一巴摑在母親臉上，兒子當場爆發狂毆父親，父親則一手護著女友，一手拳打還擊。母親一度想阻止2人打鬥，但遭父親反毆。兒子火氣更盛，把父親鎖頸扭打至倒在地上。母親趁父親「失位」，即時拉扯女友至步履不穩，待女友站穩腳步，與母親互扯頭髮纏鬥，場面相當混亂。

據報，4人直至警方到場才停手。當地警方證實事件，但指「不方便透露具體情況」。

影片引來熱議，「關係真的很亂……」、「毀三觀！」、「這女的不簡單，老少通吃」。也有網民笑言「誘其子必誘其父」、「戰鬥力爆錶」。另有網友稱，從兒子沒有護女友表現看來，質疑事件可能只是「捉姦」父親「小三」，而非流傳的父親出軌兒子女友。

延伸閱讀：

勁過肥牛哥？一家三口火鍋放題瘋狂打包這東西 食店這樣懲罰絕了

東鐵頭等逃票斷正！80歲老婦崩潰求情：忘記了 職員這樣做獲激讚

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

廣州至湛江高鐵今天通車 粵西融入灣區「90分鐘生活圈」

12月22日上午，廣州至湛江高鐵首發列車在廣州白雲站正式啟動，將行駛逾400公里，直達湛江北站，全程最快僅需90分鐘左右...

山東台商捐贈32張機票 助劉德文送老兵骨灰葉落歸根

高雄市左營區祥和里長劉德文背老榮民骨灰助魂歸故里，21年來不間斷的善舉感動兩岸。由大陸山東台商協會發起，包括青島、濟南、...

父出軌兒子女友！ 母子當街捉姦變「一家4口」結局傻眼

關係好亂！網路瘋傳1段影片，指廣州1名父親出軌兒子女友，被兒子和母親「捉姦」撞破，觸發4人街頭混戰，其間父親一直護著女友…

捐古畫竟遭拍賣 港媒：文物處理黑幕比小說還精彩

「博物館不能倒買倒賣，但沒說不能處理贗品。」大陸著名作家馬伯庸在小說《古董局中局》，勾勒出中國大陸博物館文物處理的黑幕：...

爸媽退休只會刷抖音打麻將 他們打造「老年版小紅書」

中國大陸預計將在未來幾年步入超高齡社會，預計到2030年，65歲以上的人口比率將達到20%。不少商業運用瞄準銀髮市場，但不同職業別退休的長者消費能力各異，其中國企、公務員、教師、醫生等退休群體，有社群與學習新事物的需求，包含「紅松」、「美篇」App均瞄準這樣的方向，期盼打造「老年版小紅書」。這些平台有怎樣專為長輩打造的特點，能吸引讓上千萬高齡者使用？

陸動畫票房破千億 「哪吒2」貢獻6成

中國大陸娛樂購票平台貓眼數據顯示，2025年大陸全年動畫電影票房突破人民幣250億（約台幣1,119億元），成為大陸影史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。