陸動畫票房破千億 「哪吒2」貢獻6成

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中國大陸娛樂購票平台貓眼數據顯示，2025年大陸全年動畫電影票房突破人民幣250億（約台幣1,119億元），成為大陸影史動畫電影票房最高一年。《哪吒之魔童鬧海》、《瘋狂動物城2》（台灣譯「動物方城市2」）、《浪浪山小妖怪》分列2025年動畫電影票房榜前3位。

截至12月21日，貓眼專業版數據統計，動畫電影票房前3位票房分別為人民幣154.46億、37.76億與17.19億。光是《哪吒之魔童鬧海》電影，票房就占據約6成。

榜單顯示，位列4至10名的動畫電影分別為：《熊出沒．重啟未來》、《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》（日本）、《羅小黑戰記 2》、《名偵探柯南：獨眼的殘像》（日本）、《聊齋：蘭若寺》、《壞蛋聯盟2》（美國）與《時間之子》，票房分別為人民幣8.21億、6.78億、5.33億、3.98億、2.43億、2.27億與1.89億。在排名前10中，大陸國產動畫片占6部。

今年以來大陸動畫電影火爆引起社會各界討論，中國電影家協會近期發布的報告顯示，今年前11個月，動畫片貢獻了近45%的大陸國內票房，遠超2021年的6.2%。

為何動畫電影能有如此熱度？光明日報評論稱，一方面數位技術的助力讓其可以突破現實局限，打造視覺奇觀；它還能靈活融合多種藝術風格與手法；另一方面，動畫電影在複雜現實為觀眾提供難得的「情感避風港」，使人獲得思想的激蕩、精神的慰藉和情緒的宣洩。

動畫 電影 人民幣

