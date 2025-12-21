黑龍江煤礦湧水5人被困 5月間曾被發現3項重大隱患

位在中國黑龍江省雞西市滴道區的豐源礦業公司大通溝煤礦，今天凌晨4時30分左右發生坑道湧水事故。據當地官方通報，目前共有5人被困，正在進行救援工作。中國媒體報導，這座煤礦5月底曾因被發現3項重大事故隱患，隨後被停業3日後即復業。

央視新聞報導，這起事故是由黑龍江省雞西市滴道區政府官網於下午發布，並指事發後雞西市官方立即成立聯合救援指揮部，展開緊急救援。

極目新聞則報導，根據公開訊息，今年5月27至28日，中國國家礦山安全監察局黑龍江局監察執法一處曾對這座煤礦展開監察執法，即發現3項重大事故隱患。一是礦坑未按照中國國家規定範圍使用安全生產費用，安全投入不足；二是礦坑可採煤期小於中國國家規定的最短時間，未主動限產或停產；三是違規使用已淘汰的機具。

報導提到，有鑑於此，官方下令大通溝煤礦自6月6日起停產整頓3天。6月10日，該煤礦經滴道區應急管理局現場覆核驗收合格，並經中國國家礦山安全監察局黑龍江局監察執法執法一處審核，同意恢復生產。

報導說，8月、9月及12月初，中共滴道區委書記錢國峰都曾深入大通溝煤礦督導檢查安全生產工作。而該煤礦下午接獲極目新聞查詢時，在回應「此事正在處理」後就掛斷了電話。