台旅會北京舉辦推廣展 中國大陸民眾盼兩岸開放旅遊

台旅會主辦的「從北京出發：走進寶島的巷弄生活」主體展覽館19至28日在北京晉江會館（林海音故居）舉行。參觀展覽的中國大陸民眾表示，希望兩岸能夠開放旅遊，自由通行。

兩岸旅遊僵局未解，但由台旅會主辦的「從北京出發：走進寶島的巷弄生活」主體展覽館，仍吸引不少中國大陸民眾前來看展，感受台灣的人文風景、巷弄美食與旅遊印象。

來自北京的孔小姐藉由展覽向孩子介紹台灣，「台灣有很多美食，刨冰、臭豆腐、鳳梨酥…」，孔小姐笑著向中央社記者表示，美食是永遠的嚮往。

她說，希望兩岸能夠開放觀光旅遊，很想去體驗台灣的風俗民情。

現場設有台灣風情的主題套色印章，台北101、阿里山小火車、珍珠奶茶、台灣單車、台東熱氣球等等象徵著台灣旅遊的標誌，集中在小巧的印章中，吸引許多大小朋友前來蓋章。

圖章上的台北101勾起福建曹先生到台灣旅遊的回憶。曹先生2018年曾到訪台灣旅遊，他在看完展覽後向記者表示，他十分喜歡台灣的美食與風景，一直很想再去台灣旅遊，對於現在兩岸觀光卡關直呼可惜。對於目前福建居民可以到金門、馬祖旅遊，他則說，「台灣本島還是有意思」。

北京居民仇小姐今天攜家帶眷前來林海音故居參觀。她向記者表示，2015年曾跟先生到台灣自由行一週，對台灣的食物與風景印象很好，也覺得台灣人很熱情，沒有感受到隔閡。

她表示，小孩出生後，因為政策改變而沒有機會再到訪台灣，希望有朝一日能夠帶小孩去台灣玩，期盼兩岸可以自由通行。

兩岸旅遊觀光未解，現僅開放第三地陸客來台觀光，以及福建團客與自由行赴金門、馬祖旅遊。而台灣方面，政府未限制台灣人到大陸自由行，不過「禁團令」仍未解除。

陸委會日前表示，台旅會今年2月有去函海旅會，希望就兩岸觀光由觀光「小兩會」進行溝通，但是海旅會未回函。而國台辦近期則再度宣稱，兩岸旅遊的癥結與障礙在於「民進黨當局的阻撓」，而中國大陸則「積極推動交流常態化」。