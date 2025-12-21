格鬥機器人大賽 陸製機器人「深海巨鯊3」擊敗美俄奪冠

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近日第2屆未來運動會在阿聯阿布達比舉行。中國俱樂部自主設計製造的機器人深海巨鯊3參加了格鬥機器人大賽，並在決賽中擊敗來自美國、俄羅斯等國外俱樂部並獲得冠軍。（圖取自央視）

近日第2屆未來運動會在阿聯阿布達比舉行。中國俱樂部自主設計製造的機器人「深海巨鯊3」參加了格鬥機器人大賽，並在決賽中擊敗來自美國、俄羅斯等國外俱樂部並獲得冠軍。

央視報導，本次格鬥機器人大賽共有來自美國、俄羅斯、白俄羅斯、印度等國家和地區的16支隊伍參賽，其中不乏屢次在國際大賽上取得冠軍的俱樂部。而中國俱樂部的深海巨鯊3機器人連續直接擊倒對手，最終贏得比賽。

報導指出，深海巨鯊3重110公斤，最高時速28公里，轉速高達每分鐘1萬轉。團隊還利用了模塊化的設計，保證機器人在短時間內可以修復。

維持電路穩定也是致勝關鍵，中國俱樂部領隊齊文杰表示，機器人裡面的電路系統工作時，處於非常惡劣的環境。在機器人對抗中經常會出現非常嚴重的堵轉。這種情況導致電機裡面的電流突然升高，很容易導致損壞。這是目前格鬥機器人領域非常容易出現的問題。針對這個問題，他們跟供應商合作開發了一個算法，在機器人出現堵轉過載的情況下，及時遏制電流突增，保護整個電路系統正常工作。

大陸人形機器人的舞蹈演出也讓全球印象深刻，杭州日報報導，18日歌手王力宏的成都演唱會首次引入宇樹科技G1人形機器人伴舞，共同演繹《火力全開》，實現了全球首個演唱會機器人舞台。6名機器人身著銀色亮片服裝，精準卡點音樂節奏，動作與王力宏及其伴舞高度同步。最後表演以機器人一齊完成高難度「韋伯斯特」空翻結尾。

