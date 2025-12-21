快訊

將連結大陸西南與越南北部！越中鐵路第1部分工程開工

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
12月19日,在越南北部老街省,大陸駐越南大使何煒在「老街－河內－海防鐵路項目」第1部分工程開工儀式致詞。(新華社)
12月19日，在越南北部老街省，大陸駐越南大使何煒在「老街－河內－海防鐵路項目」第1部分工程開工儀式致詞。（新華社）

連接越南和中國大陸西南地區的「老街－河內－海防鐵路項目」，第1部分工程開工儀式，19日在越南北部老街省舉行，並在鐵路沿線4個省市設立4個分會場。19日開工的第1部分工程，主要涉及沿線各車站及站前廣場的基礎設施建設。

據新華社20日報導，「老街－河內－海防鐵路項目」主幹線全長超過390公里，建成後將連接越南北部省份與中國大陸西南地區。主幹線新老街站至南海防站段設計時速為160公里，河內市樞紐區段設計時速120公里，其餘區段設計時速80公里。

開工儀式上，越南建設部副部長阮名輝表示，開工儀式體現了越中兩國進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係、構建具有戰略意義的越中命運共同體的決心。同時，鐵路建成後將形成一條現代化經濟走廊，為項目沿線區域注入新的增長動力。

另外，大陸駐越南大使何煒致詞時則提到，「老街－河內－海防鐵路項目」的實施，將進一步打破地理阻隔，極大提升跨境運輸能力，降低物流成本，暢通經濟循環，讓兩國供應鏈無縫連接，為兩國經濟發展提供強勁支撐，希望雙方科學有序穩妥推進項目建設。

今年2月19日，越南國會批准投資建設「老街—河內—海防鐵路項目」，據越南政府提交的規劃方案，該鐵路主幹線全長約390.9公里，3條支線長約27.9公里，途經越南老街省、安沛省、富壽省、永福省、河內市、北寧省、興安省、海陽省和海防市等7省2市。

當天，大陸外交部發言人郭嘉昆就此事回應表示，「去年以來，中越雙方多次就推進兩國鐵路互聯互通交換意見，一致同意將加快老街—河內—海防標軌鐵路可研和同登—河內、芒街—下龍—海防標軌鐵路規劃編制工作，抓緊推進中國河口至越南老街標軌鐵路連接線工作。」

今年4月，大陸國家主席習近平訪問越南時，也與越共中央總書記蘇林等領導人會晤，發表聯合聲明時也提到「加快研究河口—老街鐵路連接線方案，為早日實施方案奠定基礎。」

將連結大陸西南與越南北部!越中鐵路第1部分工程開工

