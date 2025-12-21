地方經濟不振改促進消費？山西廢除煙花爆竹禁放令

年關將近，山西省人民政府網消息指出，山西省人民政府16日發布關於宣布廢止124件行政規範性文件的決定，其中便包含禁止燃放煙花爆竹。意味以往大陸多地受限禁放鞭炮令，今年過年山西省能燃放煙花爆竹，增添年味，也意味地方治理「一刀切」的粗放管理正在鬆動。

山西政府公告稱，經清理，山西省政府決定對制定依據已發生重大變化、主要內容已被新的法律法規規章或上級文件所涵蓋、調整對象已消失、工作任務已完成，或內容已不適應經濟社會發展的124件行政規範性文件宣布廢止。凡列入該決定附件廢止目錄的行政規範性文件，自該決定印發之日起停止執行，不再作為行政管理依據。

山西省自2020年10月1日起，在省行政區域內禁止生產、經營、儲存、運輸（除省外途經合法車輛外）和非法燃放煙花爆竹。但如因重大節假日、重要活動等原因，確需舉辦焰火晚會以及其他大型專業化焰火燃放活動的，經縣級以上人民政府同意，由公安機關辦理道路運輸和燃放許可證照後，在指定的時間、地點，由專業燃放單位燃放，公安機關進行監督。

每日經濟新聞報導，許多銷售煙花商家表示，他們並無線下店鋪，如果需要購買煙花爆竹，可以加微信後在線上溝通，雖然現在距離春節還有段時間，但購買煙花的消費者也不少。

山西該公告引發大陸網友多樣意見，反對意見網友認為：「做好心理和物理準備吧，一、醫院增加值班人手；二、有孩子的家庭最好先多購買一份意外保險；三、地方殘聯準備好增發殘疾人證和相應的殘疾人福利補貼」、「在城市裡分散燃放煙花爆竹是萬惡之源。」

也有網友認為跟地方經濟不振有關，「以前是這也禁那也禁，現在消費不足就趕忙趕急放開」、「只能說明山西經濟落後、人口稀落冷清，需要爆竹撐場子」；持正向看待網友則認為，當時禁令「本來就是不務正業，又頑固己見的一紙禁令。」

然而與之對照的，是近期大陸多地發布禁止燃放煙花爆竹通知。比如湖南懷化於20日發布了《關於城區禁止和限制燃放煙花爆竹的通告》，認為燃放煙花爆竹帶來安全、環境與健康問題日益凸顯，因此要求禁放；另外，湖南省株洲市與天津市的武清區等地，近日也發布全面禁燃煙花爆竹。目前天津市「行政區域內全域全時段禁止經營（含儲存）、運輸、燃放煙花爆竹」。