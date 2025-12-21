快訊

律師浮濫／沒案源靠攏詐團 流浪律師背後陷制度性失業

避免食物變質或引發火災危險 8種物品最好不要放在瓦斯爐附近

為何有人挺身衝向凶嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷 10%人易被觸發

地方經濟不振改促進消費？山西廢除煙花爆竹禁放令

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸多地嚴控多年的春節燃放煙花爆竹，近日在山西鬆綁。（中新社）
中國大陸多地嚴控多年的春節燃放煙花爆竹，近日在山西鬆綁。（中新社）

年關將近，山西省人民政府網消息指出，山西省人民政府16日發布關於宣布廢止124件行政規範性文件的決定，其中便包含禁止燃放煙花爆竹。意味以往大陸多地受限禁放鞭炮令，今年過年山西省能燃放煙花爆竹，增添年味，也意味地方治理「一刀切」的粗放管理正在鬆動。

山西政府公告稱，經清理，山西省政府決定對制定依據已發生重大變化、主要內容已被新的法律法規規章或上級文件所涵蓋、調整對象已消失、工作任務已完成，或內容已不適應經濟社會發展的124件行政規範性文件宣布廢止。凡列入該決定附件廢止目錄的行政規範性文件，自該決定印發之日起停止執行，不再作為行政管理依據。

山西省自2020年10月1日起，在省行政區域內禁止生產、經營、儲存、運輸（除省外途經合法車輛外）和非法燃放煙花爆竹。但如因重大節假日、重要活動等原因，確需舉辦焰火晚會以及其他大型專業化焰火燃放活動的，經縣級以上人民政府同意，由公安機關辦理道路運輸和燃放許可證照後，在指定的時間、地點，由專業燃放單位燃放，公安機關進行監督。

每日經濟新聞報導，許多銷售煙花商家表示，他們並無線下店鋪，如果需要購買煙花爆竹，可以加微信後在線上溝通，雖然現在距離春節還有段時間，但購買煙花的消費者也不少。

山西該公告引發大陸網友多樣意見，反對意見網友認為：「做好心理和物理準備吧，一、醫院增加值班人手；二、有孩子的家庭最好先多購買一份意外保險；三、地方殘聯準備好增發殘疾人證和相應的殘疾人福利補貼」、「在城市裡分散燃放煙花爆竹是萬惡之源。」

也有網友認為跟地方經濟不振有關，「以前是這也禁那也禁，現在消費不足就趕忙趕急放開」、「只能說明山西經濟落後、人口稀落冷清，需要爆竹撐場子」；持正向看待網友則認為，當時禁令「本來就是不務正業，又頑固己見的一紙禁令。」

然而與之對照的，是近期大陸多地發布禁止燃放煙花爆竹通知。比如湖南懷化於20日發布了《關於城區禁止和限制燃放煙花爆竹的通告》，認為燃放煙花爆竹帶來安全、環境與健康問題日益凸顯，因此要求禁放；另外，湖南省株洲市與天津市的武清區等地，近日也發布全面禁燃煙花爆竹。目前天津市「行政區域內全域全時段禁止經營（含儲存）、運輸、燃放煙花爆竹」。

文件 公安 消費者 過年

延伸閱讀

重達200多公斤！宜蘭近3公尺長王船27日遶境祈福

「流星花園」男星認了是家暴男！沉寂3年復出賣慘：「大兒子殘疾」

台中市輕熟女北屯闖紅燈 撞上機車騎士傷重不治

展現跨國抓捕決心 陸公開通緝100名電信網路詐騙犯罪

相關新聞

秦始皇阿房宮未建成、也未被燒！陝西考古新證 揭露建築底座製法

西楚霸王項羽火燒阿房宮的故事流傳千年，關於阿房宮的遺址考古有新進展，陝西省文物局近期針對阿房宮遺址考古發現，阿房宮未建成...

地方經濟不振改促進消費？山西廢除煙花爆竹禁放令

年關將近，山西省人民政府網消息指出，山西省人民政府16日發布關於宣布廢止124件行政規範性文件的決定，其中便包含禁止燃放...

「今日野豬、明日傷人」？ 陸無人機狩獵風險驚動黨媒

中國大陸正致力發展低空經濟，儘管在北京等城市以安全為由對無人機有嚴格管控，但一些地區早已經開始探索或利用無人機來送外賣、送貨、噴農藥、監控巡邏、演出燈光秀等，值得注意的是，一種以無人機搭載熱像儀及金屬箭矢的「無人機狩獵」近期也開始流行，一般民眾在電商平台就能購買並操作，其可能的風險，竟驚動中共黨媒人民網發表評論……

香港大火死者 增至161人

香港大埔宏福苑五級大火，釀成逾百人死亡慘劇。香港警務處處長周一鳴昨天表示，在已發現的一具香港大埔宏福苑火災遇難者遺體中，...

大陸央行發布新規：不得拒收現金

面對大陸老年人因不會使用智慧手機，或是外國人不會使用「掃碼支付」，遭到商家拒收現金的現象，中國人民銀行（大陸央行）會同國...

二氧化碳也能用來發電 大陸「超碳一號」成功商運

大陸中核集團20日發布，全球首台商用超臨界二氧化碳發電機組，在貴州六盤水成功商運，這也是超臨界二氧化碳餘熱發電技術「超碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。