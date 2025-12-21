秦始皇阿房宮未建成、也未被燒！陝西考古新證 揭露建築底座製法

西楚霸王項羽火燒阿房宮的故事流傳千年，關於阿房宮的遺址考古有新進展，陝西省文物局近期針對阿房宮遺址考古發現，阿房宮未建成、未經火燒，也明確阿房宮的建築底座是如何建造的。

阿房宮遺址位於西咸新區灃東新城，始建於秦始皇35年（公元前212年）。1994年，西安市文物局組織開展首次考古勘探。

陝西日報報導，西安文物局2002年至2004年，確定阿房宮為長方形夯土建築底座，東西長約1,270公尺、南北寬約426公尺，面積約54.1萬平方公尺，明確阿房宮未建成、未經火燒。2015年至2017年，考古人員發現建築底座下存在大面積厚層黑色淤泥，推測營建前該地可能為長期積水的窪地。

2025年考古新發現，證實阿房宮建築底座直接營建於連續分布的黑色淤泥之上。淤泥中含少量新石器時代碎陶片，表明史前曾有人類活動。考古人員認為，在營建阿房宮之前，該區域應是一個深度不等的濕地或湖沼。

今年新發現，確立阿房宮建築底座的基本流程：排乾建設區域內「池」水，再清理底部淤泥，形成深淺不等的基槽，「池」底淤泥保留相近厚度；之後分塊開展阿房宮基礎夯築，發掘區內夯築順序為先南（外側）後北（內側）；基礎夯築到一定高度後，施工人員、車輛由南向北往建築底座北部運土，形成下層硬面；在硬面北端之北向上夯築台基北部，再逐步向南夯打出台基南部，夯土順序為先北後南。

阿房宮為秦始皇為展現統一六國後國立而興建，而因建造阿房宮稅賦過重，引起民間反彈，之後劉邦率起義軍攻入咸陽，秦朝滅亡。項羽率軍抵達咸陽後，在咸陽劫掠並屠城，還放火燒毀了咸陽的宮殿，有人傳聞阿房宮便在其中，但史籍未有記載。

唐朝詩人杜牧所寫的《阿房宮賦》則認定項羽燒掉了阿房宮，文中還認定阿房宮被燒毀前已經建成，這種觀點影響了後世很長一段時間。