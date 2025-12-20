聽新聞
「幼有所育」 陸將訂托育新規範

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

為明年初「兩會」做立法前置準備，大陸全國人大常委會將於下周在北京召開會議，審議對外貿易法修訂草案、托育服務法草案等議案。其中，托育服務法草案旨在達到「幼有所育」，解決大陸托育服務發展不平衡矛盾，讓民眾養兒育兒更有保障，在近年人口負成長之際，被視為保障和改善民生的重要措施。

新華社報導，大陸十四屆全國人大常委會第十九次會議於二十二日至二十七日舉行，將審議多項法律草案。其中，在二○二二年起，大陸人口出現六十一年來首次負成長，並已進入高齡社會下，大陸近年除了放寬生育政策，也將目光看向托育領域。

以本次審議的托育服務法為例，是於二○二四年底確定立法框架，並於今年「兩會」召開前列入人大立法規畫。據新華社旗下半月談引述大陸國家衛健委數據顯示，多地調查中，有超過三成的大陸三歲以下嬰幼兒家庭有托育需求，但實際入托率僅百分之七點八，顯示有大部分需求未獲滿足，但市場卻存在普惠托育執行不彰，部分機構質量不高難獲家長信任，和供需錯配等問題。

托育 兩會 中國人口

