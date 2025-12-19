快訊

老年版「荒野求生」？陸76歲伯被孫拒買手機 賭氣躲深山3天「只靠一瓶白酒」

香港01／ 撰文／唐雪艷
警方搜救3天，才找到了在地上曬太陽的老伯。（百姓關注)
大陸貴陽一位76歲的老伯，因想要買一部手機被拒，一氣之下帶着白酒躲進了深山。警方出動200多人，20多隻警犬，花費70多個小時才尋回老伯，當地氣溫寒冷，老伯在山上待這麼久，堪稱「老年版荒野求生」。

陸媒《百姓關注》報導，12月9日晚，貴陽雙龍公安分局接到報警，一位76歲的老伯下午離家後失聯。經過大量監控篩查，發現老人從小區超市買了一斤白酒，隨後沿河步行，消失在步道盡頭。

當地警方先後出動警力200多人次、警犬20多隻，與家屬不分晝夜，沿着河道和山林尋找，但一無所獲。直到12月12日中午，民警才在貴陽市小碧鄉一處偏僻的竹林裡，發現了正坐地上曬太陽的老伯。

民警談到，此前他們曾到過老伯躲藏的地方，因竹林枝椏交錯，光線根本穿不透，叫老伯名字也未應答，就錯過了。找到他時，意識清醒，只是有些疲憊。

民警稱，老伯的身體比較硬朗，平時在農村種地，而且他帶的那瓶白酒可能也起到了一定的保暖作用。

現場詢問得知，老伯已多日未進食，此次離家出走是因為和孫子發生了爭執。他想要買一部手機，平常可以看短片解悶。雖然家人之前也買給他過，但是老伯不會用，家人後來也沒有再管過手機一事，忽略了老伯的需求。

老伯覺得心裡委屈，想出去靜幾天，讓家人着急一下。該想法受到了民警的批評，告知他和家人有話要好好說，不能冒險。哄着老伯下山後，經醫院檢查，身體並無大礙。這場持續70多個小時的搜救行動，終於平安落幕。

文章授權轉載自《香港01》

失聯 手機

